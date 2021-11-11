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Українець судитиметься з Болдвіном через смерть Гатчинс на знімальному майданчику фільму Іржа

11 листопада 2021, 08:14

Сергій Світний тримав поранену Галину за голову, коли вона вмирала. А куля, що стала смертельною для українки, мало не влучила і в нього самого.

Сергій Свєтной і Галина Хатчінс
Сергій Світной та Галина Гатчинс працювали разом на дев'яти картинах / facebook.com/sergey.svetnoy

Сергій Світной, голова відділу освітлення кінострічки Іржа, під час зйомок якої в жовтні загинула операторка з України Галина Гатчинс, подав до суду на зірку Голлівуду Алека Болдвіна та інших членів команди.

У позові українця, поданого 10 листопада до Верховного суду Лос-Анджелеса, йдеться, що недбалість відповідачів викликала у світлооператора "сильний емоційний розлад", який переслідуватиме його, передає The Associated Press.

Світной додав, що Гатчинс була його близькою подругою, а куля, що стала смертельною для українки, мало не влучила і в нього. Крім того, саме Сергій тримав поранену Галину за голову, коли вона вмирала.

"Я стояв пліч-о-пліч Гали під час цього фатального пострілу, який забрав її життя і поранив режисера Джоула Соузу. Я тримав її на руках, коли вона вмирала. На моїх руках була її кров", - розповідав раніше у Facebook Сергій.

За його словами, причиною трагедії стала недбалість департаменту, який відповідав за зброю.

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"Недбалість у тому, що людина, яка зобов'язана була перевірити зброю на майданчику, цього не зробила, людина яка повинна сказати, що на майданчику заряджена зброя, цього не зробила. Людина, яка повинна була перевірити цю зброю перш ніж принести її на майданчик - і цього не зробила! І в результаті смерть людини! Я вважаю, що у нас були професіонали у всіх департаментах за винятком департаменту, який відповідав за зброю. Не може 24- річна літня дівчинка бути професіоналом у цій справі", - говорив він.

На думку Світного, продюсери хотіли заощадити на оплаті й найняли новачків, і, як наслідок, обірвалося людське життя.

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"Те, що трапилося потім буде вічно переслідувати позивача. Він відчув дивний і жахливий свист того, що здавався стисненим повітрям праворуч від нього. Він відчув, як те, що, на його думку, було порохом та іншими залишковими матеріалами, потрапило в правий бік його обличчя", - йдеться в позові.

Після пострілу, нічого не чуючи і з подряпаними окулярами, він став на коліна, щоби допомогти Гатчинс.

Це був дев'ятий фільм, над яким Світной працював разом з Гатчинс. За його словами, він погодився на низькооплачувану роботу, тому що операторка його про це попросила.

Позов подано проти майже двох десятків відповідачів, зокрема проти Болдвіна, який був одночасно актором і продюсером, помічника режисера Девіда Холлса, який віддав зірці заряджений револьвер, і Анни Гутьєррес-Рід, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику.

Сторона обвинувачення вимагає від відповідачів компенсації та штрафних санкцій. Сума позову поки що не уточнюється.

Алек Болдвін випадково застрелив оператора-постановника Галину Гатчинс

Трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня.

Кінооператор Галина Гатчинс отримала наскрізне поранення грудей. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза.

Алек Болдвін після випадкового вбивства українки заявив, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події. Поліція не пред'явила акторові звинувачень у вбивстві українки.

У компанії фільму стверджують, що пістолет був заряджений холостими патронами і не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стовбурі. Таким чином осколками, що розлетілися, поранило 42-річного оператора Галину Гатчинс, яка пізніше померла в лікарні, та 48-річного режисера Джоела Соузу, якого вже виписали з лікарні.

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Алек Болдвін новини шоу бізнесу Галина Гатчинс
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