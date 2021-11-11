УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Модель Белла Хадід ву сльозах розповіла про свою багаторічну недугу

11 листопада 2021, 18:54

Дівчині складно стримувати емоції, згадуючи про це.

false
"Соціальні мережі - це фальшивка!"/Колаж - instagram.com/bellahadid

Всесвітньо відома модель, одна з найкрасивіших жінок сучасності Белла Хадід зізналася, що багато років страждає психологічними розладами.

Натхненна промова Віллоу Смітт про її напади тривожності і про те, як важливо приймати себе, спонукала Хадід розповісти і про свій психічний стан.

Дівчина написала довгий пост, який почала зі слів подяки Смітт за те, що промова дівчини змусили Беллу відчувати себе трохи менш самотньо.

Потім продовжила: "Приблизно так (тривожно-прим. редактора) я відчуваю себе щодня, щоночі. Протягом декількох років.

Соціальні мережі - фальшивка. Ті, хто бореться, будь ласка, запам'ятайте це. Іноді все, що тобі потрібно почути, що ти не самотній. Так що від мене тобі - ти не самотній. Я люблю тебе, я бачу тебе, і чую тебе. Самопоміч і ментальні хвороби/хімічний дисбаланс нелінійні, і чимось схожі на американські гірки з перешкодами. У них є свої злети і падіння, їх хитає з боку в бік.

Реклама

Але я хочу, щоб ти знав, в кінці тунелю завжди є світло, і американські гірки завжди в якийсь момент повністю зупиняються. Завжди є місце для того, щоб почати все спочатку.

false
Белла Хадід намагається відновитися після нервового виснаження / instagram.com/bellahadid

Мені знадобилося багато часу, щоб усвідомити це, але у мене було достатньо зривів і вигорань, щоб зрозуміти наступне: якщо ти досить старанно працюєш над собою, проводячи час на самоті, щоб зрозуміти свої травми, тригери, радості і рутину, ти завжди зможеш зрозуміти або дізнатися більше про свою власну біль і про те, як з нею впоратися. Це все, про що ти можеш просити себе. За будь-яких умов.

false
Приблизно так я відчуваю себе щодня, щоночі. Протягом декількох років / instagram.com/bellahadid

Не знаю чому, але мені все важче і важче не ділитися тут своєю правдою. Спасибі, що побачили мене, і спасибі, що вислухали. Я люблю вас!"

читайте такожТе, про що не прийнято говорити вголос: ТОП-5 знаменитостей, які страждають психічними розладами

Таким чином дівчина вирішила звернутися до всіх тих, хто страждає від розладів психологічного спектру, але приховує це, боїться бути "не таким", кому потрібна допомога. Своїм прикладом Хадід вирішила надихнути тих, кому, можливо, не вистачало знака згори, щоб визнати свої ментальні проблеми і почати роботу над їх вирішенням.

Раніше Белла Хадід викликала справжній фурор на червоній доріжці Каннського фестивалю.

Інші цікаві новини:

viber
шоу-бізнес Белла Хадід новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей деньПовний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей день Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік ТиграЯк прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграУ чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного Тигра Єгипетський гороскоп за датою народження для жінок: як число народження визначає долюЄгипетський гороскоп за датою народження для жінок: як число народження визначає долю "Помилка, ми лоханулися": Комаровський пояснив, чому розчарувався в Зеленському"Помилка, ми лоханулися": Комаровський пояснив, чому розчарувався в Зеленському
19:52

Заздри, Волочкова! ТОП-5 шпагатів від українських зірок

19:48

У селі на Львівщині дітей розділили на "корінних" та приїжджих": останніх не хочуть брати в садочок

19:34

План Кремля: спершу "замикаємо" газ на ПП-2, а потім шантажуємо "європейських друзів"Погляд

19:34

Любовний гороскоп на 2022 рік: в якому місяці знаки Зодіаку зможуть зустріти свою долю в рік Тигра

19:18

Прикмети на 12 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
19:11

Гороскоп на завтра 12 листопада 2021: Ракам - доленосна зустріч, Терезам - ризик фінансових втратВідео

19:00

Саакашвілі назвав умову припинення голодування

18:54

Модель Белла Хадід ву сльозах розповіла про свою багаторічну недугу

18:39

У ЄС жорстко відповіли Лукашенку через загрозу перекрити газ

18:32

Путін поскаржився Меркель на "деструктивну політику" України

18:28

Вже у Зеленського: президент розгляне петицію про заборону громадянам РФ відвідувати УкраїнуВідео

18:00

Dicentra: купити троянди в Києві - це просто новости компании

17:59

Психолог розкрила секрети розвитку хорошої самооцінки та любові до себе

17:24

Потепління після нічних морозів: синоптики порадували українців прогнозом на 12 листопада

16:51

У Харкові Land Cruiser протаранив людей на пішохідному переходіВідео

16:34

Віялові відключення в 21 столітті: чого варто побоюватися українцямПогляд

16:31

У Софії Ротару підозрюють хворобу ПаркінсонаВідео

16:26

"Лікувалася вдома, пила парацетамол": деталі смерті 23-річної вагітної дівчини у Львові

16:25

В Олександрії копи увірвалися на урок до вчителя-антивакцинатораВідео

16:24

Вилучення України із "зеленого" списку ЄС: які країни залишилися відкритими для українцівВідео

Реклама
15:35

Кому Новий рік 2022 принесе достаток і благополуччя: топ-3 знака, яким пощастить з грошима

15:27

Запідозрив у крадіжці, побив та прикував до стовпа: в Одеській області господар покарав працівникаВідео

15:04

65% українців не подобається робота Зеленського - результати опитування

14:59

Власникам євроблях пропонують "легалізувати" авто: як діє нелегальна схема

14:55

Ведуча Танців з зірками вийшла заміж за доларового мільйонера - тепер офіційно

14:30

Рубав шаблею по горлу і колов 30 разів: у Фінляндії чоловік по-звірячому убив українку

14:26

Тіло залишили в коридорі та обходили стороною: у лікарні Тернополя помер чоловік

14:17

День Гідності та Свободи 2021: коли відзначаємо та чи буде вихідний

14:15

Газпром не збільшив обсяг постачання газу в ЄС: в ОДТСУ викрили зухвалий обман РосіїВідео

14:13

Затримано зловмисника, який проломив череп відомому музичному продюсеруВідео

14:01

Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставкуВідео

13:46

"З голим торсом громив обладнання": в Мережу виклали відео дебошу Саакашвілі в лікарніВідео

13:31

"З Путіним розмовляли": Лукашенко заявив про перекидання зброї з Донбасу на кордон з Польщею

13:30

Іван Яковина. Меркель насварила Путіна за мігрантівВідеоблоги

13:16

На дороги України виїжджають "діагностичні" патрулі: кого перевірятимутьФото

13:08

Пішла з життя відома радянська актриса, яка відсиділа п'ять років за вбивство свого чоловіка

12:40

"Якщо негідник на вулиці буде принижувати": Ніцой хоче жорсткіше карати за порушення мовного закону

12:24

"Провісник великої війни": соцмережі захопило та налякало криваве небо над КиєвомВідео

12:20

Бос з серіалу Моя улюблена Страшко підігрів чутки про роман з головною героїнею

12:08

"Номери світяться - можна перевірити через Bluetooth": противник вакцинації видав безглуздий фейк

Реклама
11:59

У Польщі повідомили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні в Білорусі: померла дитинаВідео

11:54

Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи

11:53

"Пора повернути цю землю собі": Скабєєва процитувала Гребенщикова і зазіхнула на КиївВідео

11:37

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників

11:36

Білоруські снайпери тримають табір біженців на кордоні під прицілом: ситуація загострюєтьсяВідео

11:29

Лікар назвав головні симптоми, що вказують на важку форму COVID-19

11:19

На виплат за вислугу та перерахунку: що потрібно знати пенсіонерам, які повернулися на роботу

11:02

Лерос заявив, що йому вручають підозру та хочуть кинути за ґрати за "фак" ЗеленськомуВідео

10:43

Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей день

10:29

У МВС розкрили деталі спецоперації із затримання ката "ДНР" КуликовськогоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти