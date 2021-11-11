Модель Белла Хадід ву сльозах розповіла про свою багаторічну недугу

"Соціальні мережі - це фальшивка!"/Колаж - instagram.com/bellahadid

Всесвітньо відома модель, одна з найкрасивіших жінок сучасності Белла Хадід зізналася, що багато років страждає психологічними розладами.

Натхненна промова Віллоу Смітт про її напади тривожності і про те, як важливо приймати себе, спонукала Хадід розповісти і про свій психічний стан.

Дівчина написала довгий пост, який почала зі слів подяки Смітт за те, що промова дівчини змусили Беллу відчувати себе трохи менш самотньо.

Потім продовжила: "Приблизно так (тривожно-прим. редактора) я відчуваю себе щодня, щоночі. Протягом декількох років.

Соціальні мережі - фальшивка. Ті, хто бореться, будь ласка, запам'ятайте це. Іноді все, що тобі потрібно почути, що ти не самотній. Так що від мене тобі - ти не самотній. Я люблю тебе, я бачу тебе, і чую тебе. Самопоміч і ментальні хвороби/хімічний дисбаланс нелінійні, і чимось схожі на американські гірки з перешкодами. У них є свої злети і падіння, їх хитає з боку в бік.

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Але я хочу, щоб ти знав, в кінці тунелю завжди є світло, і американські гірки завжди в якийсь момент повністю зупиняються. Завжди є місце для того, щоб почати все спочатку.

Белла Хадід намагається відновитися після нервового виснаження / instagram.com/bellahadid

Мені знадобилося багато часу, щоб усвідомити це, але у мене було достатньо зривів і вигорань, щоб зрозуміти наступне: якщо ти досить старанно працюєш над собою, проводячи час на самоті, щоб зрозуміти свої травми, тригери, радості і рутину, ти завжди зможеш зрозуміти або дізнатися більше про свою власну біль і про те, як з нею впоратися. Це все, про що ти можеш просити себе. За будь-яких умов.

Приблизно так я відчуваю себе щодня, щоночі. Протягом декількох років / instagram.com/bellahadid

Не знаю чому, але мені все важче і важче не ділитися тут своєю правдою. Спасибі, що побачили мене, і спасибі, що вислухали. Я люблю вас!"

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Таким чином дівчина вирішила звернутися до всіх тих, хто страждає від розладів психологічного спектру, але приховує це, боїться бути "не таким", кому потрібна допомога. Своїм прикладом Хадід вирішила надихнути тих, кому, можливо, не вистачало знака згори, щоб визнати свої ментальні проблеми і почати роботу над їх вирішенням.

Раніше Белла Хадід викликала справжній фурор на червоній доріжці Каннського фестивалю.

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