"Ще один українець!" Амадор Лопес отримав українське громадянство

Тепер в Україні буде свій Лопес / instagram.com/amadorlopez_rumberos

Хореограф і співак венесуельського походження Амадор Лопес тепер стовідсотковий українець.

Щасливою новиною артист поділився в інтерв'ю для програми ЖВЛ: "Я домігся. Я домігся! Я отримав українське громадянство. Можна мене привітати! Ще один українець! Такий ... Справжній! Лопес свій буде! Тепер в Україні буде таке прізвище - Лопес".

Однак громадянство далося Лопесу нелегко. Крім іспиту з української мови, який, до слова, хореограф успішно склав, йому довелося пройти дев'ять кіл бюрократичного пекла.

Фактично Лопес зараз - людина без громадянства: українське стане дійсним, коли він відмовиться від венесуельського. На це у нього є цілих два роки, але пандемія коронавірусу вносить свої корективи в плани хореографа.

Вся закавика в тому, що в Україні немає посольства Венесуели, для розірвання громадянства потрібно летіти в Москву, а при перетині кордону у Лопеса виникають проблеми з документами.

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"Я живу в Україні, я хочу бути українцем, і у мене немає таких повноважень",- засмучується хореограф. А потім чистою українською мовою звернувся до Президента України: "Будь ласочка! Я хочу бути українцем!"

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