УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Роздуло. Бройлер": захисниця "Азовсталі" Пташка відповіла ненависникам свого тіла

Дмитро Відоменко
25 квітня 2024, 15:34
Захисниця "Азовсталі", парамедик-доброволець Національної гвардії України Катерина Поліщук із позивним Пташка емоційно відповіла хейтерам.
Пташка, Полищук
Катерина "Пташка" Поліщук жорстко відповіла хейтерам / колаж Главред, фото Instagram

Парамедик-доброволець Нацгвардії України Катерина Поліщук (позивний Пташка), захисниця "Азовсталі" опублікувала в Instagram вельми емоційний пост із відповіддю користувачам Мережі, які влаштовують їй регулярний бодішеймінг.

"Рознесло. Товста. Не Пташка. Бройлер. Савченко. Жирна. Дякую за підтримку, вдячність і повагу до дій. Дякую вам за те, що не знаєте й чверті моєї історії. Дякую, що вірите "знайомій знайомій вашої знайомої". Дякую, що шукаєте "чому я не герой". Я не герой. Я - людина. Не я із себе зробила героя. А ви! Не я зробила себе популярною. Не я постила свої фото з цинічними молитвами, щоб потім говорити - але ж ми за тебе молилися. Ми молилися, а ти видужала. А ти не відповідаєш нашому ідеалу. Не тих підтримуєш. Не так воюєш. Не те говориш. Не така зовнішність. Не таке волосся. Не така Пташка. Так от шановні. Хочете залізти в мої труси - лізьте. Я важу 85 кг, користуюся соцмережами, курю, і блін живу. На ваш жаль. Не забудьте тими вустами, якими проклинаєте мене, потім поцілувати своїх дітей. По 20 годин я працювала не для "спасибі". Відмовлялася виїжджати, щоб не кидати хлопців не для "спасибі". Співала я не для вас. Співала я для хлопців. Які теж від мене відмовилися, тому що я "медійна". Тому що я "загордилася". Залишилася тільки мама, батько і брат. Залишився шеф із мотошколи і його дружина. Для решти я змінилася", - різко написала дівчина.

Пташка, Полищук

Що таке бодішеймінг?

Бодішеймінг - дискримінація людей, заснована на тому, який вигляд має їхнє тіло. В основі цього явища лежить невідповідність загальноприйнятим "стандартам краси", будь-яке відхилення від них. Жертвами бодішеймінгу стають люди різного віку, рас, національностей, розмірів, типів фігури - словом, хто завгодно. Відмінною рисою бодішеймінгу є той факт, що він ґрунтується виключно на суб'єктивній думці, повідомляє "Вікіпедія".

відео дня

Нагадаємо, парамедик-доброволець Катерина "Пташка" Поліщук прославилася після того, як у Мережу потрапило відео її співу під російськими бомбами на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Вона родом із Тернопільщини. Встати на захист України дівчина вирішила навесні 2021 року. І невдовзі успішно закінчила медичні курси. Батькам про те, що вирушила на передову в Маріуполь, дівчина сказала вже постфактум.

Після Поліщук разом із побратимами потрапила в полон до російських окупантів, але була звільнена з нього 21 вересня 2022 року. Тоді в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Азовсталь новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама

Головне за день

85% втрат РФ лише на одному напрямку: ЗСУ "клацають" окупантів, як насіннячко

85% втрат РФ лише на одному напрямку: ЗСУ "клацають" окупантів, як насіннячко

17:15 Україна
Чи буде масове вислання призовників: що кажуть юристи та чи підтримують у ЄС

Чи буде масове вислання призовників: що кажуть юристи та чи підтримують у ЄС

17:10 Україна
Розміром з горіх: Київ за хвилини засипало градом, рівень небезпеки жовтий

Розміром з горіх: Київ за хвилини засипало градом, рівень небезпеки жовтий

16:02 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

На 3 знаки зодіаку обрушиться фінансове щастя до кінця квітня: кому пощастить 18526

На 3 знаки зодіаку обрушиться фінансове щастя до кінця квітня: кому пощастить

Росіяни атакують зі всіх сторін: у ЗСУ зізнались, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня 5531

Росіяни атакують зі всіх сторін: у ЗСУ зізнались, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня

Російського актора терміново госпіталізували з дружиною у важкому стані 5046

Російського актора терміново госпіталізували з дружиною у важкому стані

Ситуація біля Часового Яру різко змінилась: аналітик розкрив план окупантів 4436

Ситуація біля Часового Яру різко змінилась: аналітик розкрив план окупантів

Останні новини

17:15

85% втрат РФ лише на одному напрямку: ЗСУ "клацають" окупантів, як насіннячко

16:32

Сікорський прямо відповів на закиди РФ про плани Польщі анексувати частину України

16:28

Як позбутися прусаків: забійний лайфхак назавжди позбавить від тарганівВідео

16:17

Чоловікам категорично не можна це робити 26 квітня: важливі прикмети дня

16:12

Нова пасія Мурата Налчаджиоглу підігріла чутки про розставання

Кремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – ХараКремль зосереджений на сході, з допомогою США Україна здатна зламати наступ РФ – Хара
16:02

Розміром з горіх: Київ за хвилини засипало градом, рівень небезпеки жовтийВідео

15:49

Жалібний стариган: Кіркоров зізнався, навіщо насправді спотворює себе пластикою

15:36

У Сумах прогриміли вибухи: росіяни піднімали тактичну авіацію

15:34

"Роздуло. Бройлер": захисниця "Азовсталі" Пташка відповіла ненависникам свого тіла

Реклама
15:24

За прикладом Польщі: у Литві можуть допомогти Україні повернути чоловіків

15:14

Театр Лесі Українки відмовився від режисера-путініста

15:12

Як правильно смажити шашлик, щоб не підгорів: кухар здивував лайфхаком

14:51

"Толік, поїдь у Донецьк": у Мережі висміяли Тимощука за позов проти УАФ

14:44

Вона сказала "Так!": співак Позитив публічно зробив пропозицію Мішель Андраде

14:43

Важке захворювання: молодусі Петросяна поставили діагноз

14:30

Як не угробити телефон, якщо він гальмує: хитрий трюк дасть стовідсотковий результатВідео

14:28

"Європа може померти": Макрон попередив про нові виклики для країн ЄС

13:45

Українцям за кордоном не роздаватимуть повістки - заява Міноборони

13:31

Усе, як зі Стоцькою: путініст Філіп Кіркоров розповів про свій зв'язок з ескортницею

13:13

Де освятити паску в Києві - точні адреси церков по районах

Реклама
13:07

РФ може завдати масованого удару по Україні: в ЗСУ назвали можливі терміни

12:59

Хочу вибачитися: Алсу розплакалася через те, що підставила свою донькуВідео

12:45

"Роблять усе в дорослій кімнаті": Анастасія Волочкова розповіла про особисте життя доньки

12:34

Тиснуть з усіх напрямків: в ЗСУ оцінили ймовірність оточення Часового Яру

12:20

В українських командирів не було вибору: як ЗС РФ захопили Очеретине - Forbes

12:20

"Показує, як знищує": Єфросиніна розповіла, що війна змінила в її чоловікові

11:45

"Люблю": Алла Пугачова вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

11:37

"Китай обрав сторону у війні РФ проти України": в США зробили важливу заяву

11:33

Зірка серіалу "Обіцянка Богу" Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУВідео

11:28

З днем народження - душевні привітання і красиві картинки

11:27

Нова виплата українським військовим: хто має право отримати 190 тисяч грн

11:27

"Шукайте миру": Папа Римський закликав Україну до переговорів із РФ

10:59

Неоперабельна пухлина: КВКшник Масляков більше не вестиме програму

10:58

Китайський гороскоп на завтра 26 квітня: Собаки - остерігайтеся кави, Щурам - найкращий момент у житті

10:48

Допомога США для України: в Білому домі розповіли, на скільки її вистачить

10:38

Росія заповнює склади зброєю: Пісторіус застеріг Путіна

10:36

Дочка Делона показала, як важкі хвороби змінили його до невпізнання

10:23

Гороскоп на травень для України: астролог назвала 3 міста, на які чекає доленосна подіяВідео

10:04

ЗСУ захопили позиції РФ та просунулись на лівому березі Дніпра: деталі від ISW

10:01

Кинули в чорний список: росіяни зацькували путіністку Валерію - причина

Реклама
09:56

Мобілізація в Україні: які документи потрібно нести до військкомату

09:40

Схожі на Patriot 40-річної давності: Світан оцінив, наскільки небезпечні російські ЗРК С-500

09:37

Переговори про припинення бойових дій можуть бути результативнимиПогляд

09:29

Гороскоп на завтра 26 квітня: Близнюкам - зустріч зі старим другом, Риби - все працюватиме проти вас

09:02

Удар по інфраструктурі, є постраждалі: РФ обстріляла Херсонщину та ЧеркащинуФото

08:52

У США скептично оцінюють шанси України на перемогу - Politico

08:35

Церковне свято 26 квітня: що заборонено робити у день святого мученика Василя

08:26

Чи потрібно проходити повторно комісію "обмежено придатним": пояснення юриста

07:31

У ISW назвали другу уражену ЗСУ ціль ракетами ATACMS із таємних поставок США

07:10

Оптична ілюзія для найкмітливіших: треба знайти літеру S за 6 секунд

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти