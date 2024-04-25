"Роздуло. Бройлер": захисниця "Азовсталі" Пташка відповіла ненависникам свого тіла

Захисниця "Азовсталі", парамедик-доброволець Національної гвардії України Катерина Поліщук із позивним Пташка емоційно відповіла хейтерам.

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Катерина "Пташка" Поліщук жорстко відповіла хейтерам / колаж Главред, фото Instagram

Парамедик-доброволець Нацгвардії України Катерина Поліщук (позивний Пташка), захисниця "Азовсталі" опублікувала в Instagram вельми емоційний пост із відповіддю користувачам Мережі, які влаштовують їй регулярний бодішеймінг.

"Рознесло. Товста. Не Пташка. Бройлер. Савченко. Жирна. Дякую за підтримку, вдячність і повагу до дій. Дякую вам за те, що не знаєте й чверті моєї історії. Дякую, що вірите "знайомій знайомій вашої знайомої". Дякую, що шукаєте "чому я не герой". Я не герой. Я - людина. Не я із себе зробила героя. А ви! Не я зробила себе популярною. Не я постила свої фото з цинічними молитвами, щоб потім говорити - але ж ми за тебе молилися. Ми молилися, а ти видужала. А ти не відповідаєш нашому ідеалу. Не тих підтримуєш. Не так воюєш. Не те говориш. Не така зовнішність. Не таке волосся. Не така Пташка. Так от шановні. Хочете залізти в мої труси - лізьте. Я важу 85 кг, користуюся соцмережами, курю, і блін живу. На ваш жаль. Не забудьте тими вустами, якими проклинаєте мене, потім поцілувати своїх дітей. По 20 годин я працювала не для "спасибі". Відмовлялася виїжджати, щоб не кидати хлопців не для "спасибі". Співала я не для вас. Співала я для хлопців. Які теж від мене відмовилися, тому що я "медійна". Тому що я "загордилася". Залишилася тільки мама, батько і брат. Залишився шеф із мотошколи і його дружина. Для решти я змінилася", - різко написала дівчина.

Що таке бодішеймінг? Бодішеймінг - дискримінація людей, заснована на тому, який вигляд має їхнє тіло. В основі цього явища лежить невідповідність загальноприйнятим "стандартам краси", будь-яке відхилення від них. Жертвами бодішеймінгу стають люди різного віку, рас, національностей, розмірів, типів фігури - словом, хто завгодно. Відмінною рисою бодішеймінгу є той факт, що він ґрунтується виключно на суб'єктивній думці, повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Нагадаємо, парамедик-доброволець Катерина "Пташка" Поліщук прославилася після того, як у Мережу потрапило відео її співу під російськими бомбами на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Вона родом із Тернопільщини. Встати на захист України дівчина вирішила навесні 2021 року. І невдовзі успішно закінчила медичні курси. Батькам про те, що вирушила на передову в Маріуполь, дівчина сказала вже постфактум.

Після Поліщук разом із побратимами потрапила в полон до російських окупантів, але була звільнена з нього 21 вересня 2022 року. Тоді в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні.

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