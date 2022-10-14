"Якщо це запалює серця, я співатиму": Пташку з "Азовсталі" запросили до суперфіналу Голосу країни

Катерина "Пташка" Поліщук завітала на Сніданок з 1+1 / Прес-служба

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ сьомого епізоду "Сліпих прослуховувань" наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни-12, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повертається, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

Сьогодні, в День захисників та захисниць України, в ефірі Сніданку з 1+1 продюсер проєкту Голос країни зробив сюрприз Катерині Поліщук, більш відомій як парамедикиня з позивним "Пташка". Дівчина обороняла Україну на "Азовсталі", а в травні потрапила у полон рф. За визволенням "Пташки" слідкувала без перебільшення вся країна, а відео, де вона співає на "Азовсталі", облетіло весь світ.

"Я часто співала колискові, тому що музика допомогала хлопцям з "Азовсталі" при фантомних болях, коли знеболювальні вже не працювали. Яка різниця, ти проживеш 20 хвилин чи 20 років, їх потрібно прожити гідно. Ми не могли опустити руки, хоча і розуміли всі, що найбільш ймовірно - ми не виживемо і не вийдемо з "Азовсталі". Якщо уявляти собі 9 кіл пекла, то це мабуть було останнє. Тоді було важливіше не вижити, а не здатися. Хлопці завжди просили співати, їм потрібно було триматися. В моїй родині я завжди була "зачинщиком" усіх музичних і театральних дійств. Мама співала мені українські народні пісні замість колискових і від того часу я полюбила музику. Я двічі співала навіть тоді, коли була у полоні, співала пісню "Чорні брови, карі очі", - каже "Пташка".

Творці проєкту запропонували парамедикині виступити в суперфіналі сезону.

"Для нас та нашої команди величезна честь запросити тебе виступити у суперфіналі головного музичного проєкту Голос країни, адже голос надихає, а пісня - це частина нашого ДНК. Ми співаємо для того, щоб далі жити і боротися. Крім того, в Голосі країни ми збираємо гроші на підтримку ЗСУ, тому будемо раді розказати твою історію і історію усіх захисників України у суперфіналі", - каже продюсер Big Entertainment Shows Володимир Завадюк.

Катерина "Пташка" Поліщук отримала запрошення виступити у суперфіналі Голосу країни-12 / Прес-служба

"Пташка" відповіла на пропозицію продюсера.

"Я дуже сильно хочу тішити людей, які надихаються моїм співом. Якщо це запалює серця, я звісно співатиму. Думаю, треба буде дивитися по моєму фізичному і моральному стану та по моєму місцю перебування. В першу чергу для мене важливо повернення хлопців з полону", - каже "Пташка".

Вже цієї неділі о 21:00 телеглядачі зможуть побачити останній епізод "Сліпих прослуховувань". На сцену вийде сімейна пара Анастасія і Микола Гетьман, які прийшли на Голос країни задля того, щоб показати, як звучить український Донбас. Пара познайомилася у 2015 році, в таборі для біженців та відтоді створила дует, який згодом трансформувався у міцну сім’ю. Символічним є те, що Микола родом з Луганської області, а Настя - з Донецької, і саме війна об’єднала їх в родину.

"Я зустрів війну ще у 2014 році у місті Алчевськ на Луганщині, а Настя - у місті Торецьк на Донеччині. В той момент нам довелося стати вимушеними переселенцями. Ми познайомилися в Києві, у таборі для біженців. Тоді ми створили дует, а згодом одружилися, і навіть не могли подумати, що через якийсь час зустрінемо повномасштабну війну вже в Києві. 24 лютого ми прокинулися від дзвінка мами, яка сказала, що почалася війна, а потім почули перші вибухи. Батьки наполягли, щоб ми виїхали до родичів в Івано-Франківськ. З першого дня війни ми почали допомагати вимушеним переселенцям з різних куточків країни. В якийсь момент в нашій квартирі проживало близько 16 людей. Ми всі спали на підлозі та підтримували один одного. На даний час ми пишемо україномовні, патріотичні пісні і даємо благодійні концерти. Віримо в те, що наш рідний Донбас, як і решта територій України, будуть звільнені від окупантів", - кажуть Микола та Анастасія Гетьмани.

Пара виконає пісню гурту The Hardkiss "Обійми". Чи розвернеться до них хоча б хтось з тренерів, дивіться вже у неділю на телеканалі ТЕТ.

Микола та Анастасія Гетьмани - учасники "сліпих прослуховувань" Голосу країни-12 / Прес-служба

Також вийде на сцену і 24-річний Давид Маскіса. Хлопець працював у Німеччині інженером-механіком у автоконсернах, але згодом вирішив повернутися в Україну заради музики. Повномасштабну війну Давид зустрів у Києві на лівому березі Дніпра.

"Коли почали бомбити Бориспіль, все було дуже чутно. На той момент в мене був вибір: поїхати до Німеччини або залишитися в Україні. Я зрозумів, що зможу принести якусь користь моїй країні, саме тому я вирішив залишитися тут. Зараз проходжу підготовку, щоб вступити до лав ЗСУ, захищати свою Неньку, та з кожним кроком і кожною годиною наближати нашу перемогу над террористами і вигнати всю нечисть з нашої країни", - каже Давид Маскіса.

Давид заспіває пісню британсько-ізраїльського співака Alex Clare "Too Close". Чи зможе хлопець розвернути когось з тренерів, дивіться незабаром на телеканалі ТЕТ.

Давид Маскіса - учасник "сліпих прослуховувань" Голосу країни-12 / Прес-служба

Заспіває і відома фольклористка на ім’я Марія Квітка з Корсунь-Шевченківська, що на Черкащині. Дівчина все життя займається фольклористикою, назбирала більше 2000 українських народних пісень і вивчає історію українського народного вбрання. Дівчина була консультантом із костюмів при створенні історичної саги "Чорний ворон" на 1+1.

"Для мене українська народна культура - це одне ціле. Не може бути пісні окремо від одягу або місцевості, де її виконували. Я об’їздила багато сіл в експедиціях, спілкувалася зі старшими людьми та назбирала більше 2000 унікальних українських народних пісень. Зараз я спостерігаю за тим, як розквітає українська культура, не дивлячись на те, що ворог більше 400 років намагається стерти нас і відібрати минуле і майбутнє. Зараз для себе я по-новому відкрила всі наші повстанські та козацькі пісні. Сьогодні як ніколи вони знову актуальні, бо вони нагадують про наших предків і могутню, величну історію прекрасної і вільної держави. Зараз особливо важливо триматись нашого коріння і знати, чиї ми діти", - каже Марія Квітка.

Марія Квітка - учасниця "сліпих прослуховувань" Голосу країни-12 / Прес-служба

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".