"Пишаюся нею, вона не здається": мама "Пташки" з "Азовсталі" розповіла про останню розмову з донькою

Мама "Пташки" з "Азовсталі" розповіла про останню розмову з донькою/ Фото надане мамою Катерини Поліщук, "Радіо Свобода", скрін

Окупанти 16 вересня оприлюднили відео з українською полоненою-медиком Катериною Поліщук, яка має позивний "Пташка". Дівчина вийшла із заводу "Азовсталь" разом з українськими військовими і зараз перебуває у полоні в росіян. Її мама відреагувала на оприлюднене відео і розповіла, що переглядала його вже безліч разів. Проте вона не знає, коли саме були зняті ці кадри, і досі не має інформації, де перебуває її донька.

Мама "Пташки" Світлана Поліщук розповіла у коментарі "Радіо Свобода", що востаннє розмовляла з донькою чотири місяці тому – 19 травня, коли дівчина вийшла з "Азовсталі".

Тоді донька попередила, що може довго не виходити на зв'язок. Також вона попросила свою маму триматися, чекати, вірити, любити.

"Передивилася це відео безліч разів"

На нинішньому відео, оприлюдненому окупантами, видно, що дівчина добре тримається і не здається, каже її мама

"Передивилася це відео стільки разів, що навіть не можете уявити. Коли його знімали, не знаю. Уже рівно чотири місяці, відколи Катруся у полоні. Я пишаюся своєю донечкою, що вона так тримається, не здається", – каже жінка.

Мама "Пташки" Світлана Поліщук/ "Радіо Свобода"

На цьому відео Катерина розмовляє з пропагандистами, які проводили запис, лише українською мовою. Опубліковані були лише кілька фраз із розмови.

Донька розчулила маму своїми словами

У цьому відрізку ролика дівчина каже, зокрема, що пішла на фронт медиком, бо так може принести найбільше користі. Також вона зізналася, що їй соромно перед мамою, яка чула на одному з відео з "Азовсталі", як Катерина вживала нецензурну лексику.

Світлану Поліщуку розчулили такі слова доньки – адже вона подумала про такі речі, навіть перебуваючи у полоні.

"Вона у мене молодчинка, я її дуже-дуже люблю. Знаю, що обов’язково повернеться додому. Це дуже мило було з її боку, що вона, перебуваючи в такому скрутному становищі, думає про те, що сказала і як я це сприйняла", – каже жінка.

За її словами, її донька завжди насамперед думає про інших, а не про себе чи те, у якому стані вона перебуває.

Катерина Поліщук "Пташка"/ Фото надане мамою Катерини Поліщук

Про стан доньки нічого не відомо

Про стан доньки по відео важко щось зрозуміти, каже Світлана. Адже на дівчині великий одяг, тому не зрозуміло, чи схудла вона. Проте "виглядає Катруся на обличчі гарно", зазначає її мама.

Але важко визначити, коли саме було зняте відео. Адже на кадрах наприкінці ролика, де Катерина разом з іншими жінками ідуть, тримаючи руки за спиною, листя на дереві ще насиченого зеленого кольору.

Також жінка наголосила, що росіяни чомусь називають її доньку снайперка, тоді як вона була на фронті медиком.

"Що сказати, як полонені. На цьому відео підписали, що Катруся ‒ снайперка, але вони давно так пишуть. Для мене це не новина. Вона насправді давно була медикинею, і всі це знають. У Росії пишуть неправду. Вона ж навіть стріляти не вміє", ‒ наголосила матір "Пташки".

Раніше повідомлялося, що кремлівські пропагандисти опублікували відео з допитом "Пташки" в соціальних мережах. У ролику видно, що Катерина принципово продовжувала спілкуватися з росіянами українською мовою.

Нагадаємо, Катерина "Пташка" Поліщук прославилася після того, як в Мережу потрапило відео її співу під російськими бомбами у Маріуполі.

Вона родом з Тернопільщини. Стати на захист України дівчина вирішила навесні 2021 року. І незабаром успішно закінчила медичні курси. Батькам про те, що вирушила на передову в Маріуполь, дівчина сказала вже постфактум. Боялася, щоб вони не турбувалися.

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