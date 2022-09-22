Лучаться посмішками: У мережі з'явилися фото звільнених з полону захисників Маріуполя Ореста і Пташки

У мережі з'явилися фото звільнених з полону захисників Маріуполя Ореста і Пташки/ https://www.instagram.com/p/CizwSQfN9RA/

Напередодні офіційному Києву вдалося повернути з російського полону 215 захисників Маріуполя, в тому числі 108 бійців полку "Азов". Зокрема, були звільнені з полону Дмитро Козацький (більш відомий як "Орест" ‒ пресофіцер полку "Азов) і бойового медика Катерину Поліщук (більш відому як "Пташка"). Фото і хлопця, і дівчини виклала в Мережу сестра козацького, Дарина.

На знімках Дмитро, хоч і помітно виснажений полоном, все одно променисто посміхається. Аналогічно посміхається і Катерина. Обидва позують фотографу разом з сестрою і матір'ю Козацького.

"Буде ну дуже багато фото. Пташка і мій Дімка", – підписала фото Дарина.

Дмитро прославився на весь світ тим, що його фото з комбінату "Азовсталь" стали символом боротьби за свободу українців по всьому світу. Перебуваючи в полоні, Козацький був удостоєний головної журналістської нагороди Польщі Grand Press.

Нагадаємо, раніше 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. До їх числа увійшли і Катерина Поліщук разом з Дмитром козацьким.

Зокрема, в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки президента Ердогана знаходяться Денис Прокопенко "Редис", Сергій Волинський "Волинь", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко ‒ офіцери з командного складу полку "Азов".

А країні-агресору, Росії, в свою чергу повернули кума диктатора Путіна-Віктора Медведчука. І 55 російських окупантів.

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