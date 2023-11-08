"Фуріон біснується, панове". Пташка з Азовсталі іронічно відреагувала на скандал

Катерина Поліщук, більш відома за позивним Пташка іронічно відреагувала на скандальні вислови Ірини Фаріон в свою сторону.

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Пташка з Азовсталі відреагувала на скандал / колаж: Главред, фото: скріншот Instagram ptashka_from_azovstal, iryna_farion

Днями в мережі розгорівся мовний скандал через заяви мовознавиці Ірини Фаріон. В ефірі одного з інтерв'ю вона мала сміливість повідомити, що українські військові, які говорять російською мовою - не мають права називатися українцями і патріотами, а скоріше "росіянами".

Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не розмовляють українською мовою - нехай себе назвуть "росіянами". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - прокоментувала мовознавець. відео дня

Дана заява розлетілася в мережі скандалом і викликала масу коментарів з боку не тільки громадян України, а й самих військових, зокрема - бійців, які тримали оборону Азовсталі, в чию сторону і зверталася Фаріон.

Однією з перших на скандальну заяву відреагувала Катерина Поліщук, більш відома, як Пташка з Азовсталі. Вона назвала Фаріон проектом Кремля і запросила на фронт, щоб проявити свій справжній патріотизм.

Пташка з Азовсталі відреагувала на скандал з Фаріон / скріншот телеграм Пташка інсайд

У відповідь на коментар Пташки, Фаріон знову висловилася і поставила Катерині Поліщук "синдром Надійки Савченко".

Фаріон поставила діагноз пташці з Азовсталі / скріншот телеграм Ірина Фаріон

Однак на цьому скандал не закінчився і пройти повз невдалих висловлювань Пташка не змогла, свій іронічний погляд на них та інші коментарі захисниця України описала "в двох словах" жартівливо і легко.

Реакція Пташки з Азовсталі на висловлення Фаріон / скріншот Instagram Пташка інсайд

Пташка з Азовсталі відреагувала на скандал / Instagram ptashka_from_azovstal

Пташка з Азовсталі відреагувала на скандал / Instagram ptashka_from_azovstal

Нагадаємо, на зашкварні заяви Ірини Фаріон відреагував командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош. Він підкреслив, що політичні та ідеологічні розбіжності зараз нічого не варті.

Також не залишили байдужим висловлювання мовознавця й Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

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