"Фуріон біснується, панове". Пташка з Азовсталі іронічно відреагувала на скандал

Днями в мережі розгорівся мовний скандал через заяви мовознавиці Ірини Фаріон. В ефірі одного з інтерв'ю вона мала сміливість повідомити, що українські військові, які говорять російською мовою - не мають права називатися українцями і патріотами, а скоріше "росіянами".
Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не розмовляють українською мовою - нехай себе назвуть "росіянами". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм - вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", - прокоментувала мовознавець.відео дня
Дана заява розлетілася в мережі скандалом і викликала масу коментарів з боку не тільки громадян України, а й самих військових, зокрема - бійців, які тримали оборону Азовсталі, в чию сторону і зверталася Фаріон.
Однією з перших на скандальну заяву відреагувала Катерина Поліщук, більш відома, як Пташка з Азовсталі. Вона назвала Фаріон проектом Кремля і запросила на фронт, щоб проявити свій справжній патріотизм.
У відповідь на коментар Пташки, Фаріон знову висловилася і поставила Катерині Поліщук "синдром Надійки Савченко".
Однак на цьому скандал не закінчився і пройти повз невдалих висловлювань Пташка не змогла, свій іронічний погляд на них та інші коментарі захисниця України описала "в двох словах" жартівливо і легко.
Нагадаємо, на зашкварні заяви Ірини Фаріон відреагував командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош. Він підкреслив, що політичні та ідеологічні розбіжності зараз нічого не варті.
Також не залишили байдужим висловлювання мовознавця й Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Інші новини:
- "Ситуація ахтунг": недобитий ЗСУ ТОПгенерал РФ потрапив у секс-скандал
- Скандал з побиттям військового у Києві отримав продовження: у бійця була контузія
- "Як це ви не розумієте російську?": в Україні спалахнув новий мовний сканда