Райан Рейнольдс випадково проговорився про стать та ім'я четвертої дитини

Зірка Дедпула розповів про божевільний будинок, в який перетворилося їх з Лайвлі житло з появою на світ малюка № 4.

Райан Рейнольдс розкрив стать четвертої дитини від Блейк Лайвлі / ua.depositphotos.com

Канадсько-американський актор Райан Рейнольдс днями виступив на гумористичному фестивалі The Just For Laughs в Лондоні. У жартівливій формі артист розповів про подальші творчі плани, а також про свою сім'ю, в якій нещодавно стало на одну людину більше.

У лютому 2023 року дружина Рейнольдса, акторка Блейк Лайвлі, подарувала йому четверту дитину. Зазвичай пара дуже дбайливо зберігає приватність своїх малюків, до недавнього часу не була відома навіть стать дитини №4.

Однак на The Just For Laughs Райан не стримався, і розкрив навіть більше, ніж планував. Його слова про сім'ю, в якій тепер цілий квартет малюків, цитує видання Wion.

відео дня

Так актор "проколовся", що у нього тепер чотири доньки, а над ім'ям новонародженої дівчинки і зовсім вирішив пожартувати. "У нас тепер божевільний будинок. Але ми дуже щасливі. Ми назвали дочку Кокаїновим Ведмедем (мова йде про однойменний комедійний фільм жахів, прем'єра якого відбулася в кінці лютого - прим. редактора). Виявляється, це фільм, який виходить прямо зараз. Ми зараз з ними судимося", - зі сміхом розповів він.

Незважаючи на тягу знаменитостей до незвичайних імен, Рейнольдс і Лайвлі не стали перегинати з іменами трьох попередніх дівчаток - Джеймс (2014 р. н.), Айнез (2016 р. н.) і Бетті (2019 р. н.).

Раніше 64-річна Мадонна з'явилася у компанії нового хлопчика-іграшки: нещодавно її кинув юний манекенник, і тепер Мадж знайшла розраду в міцних обіймах професійного боксера.

Також стало відомо про заручини одного з найзапекліших холостяків Голлівуду - 51-річного Джона Хемма. До зустрічі з нареченою він 18 років зустрічався з іншою жінкою, але на шлюб з нею часу так і не знайшов.

Інші новини: