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Мінус один старий холостяк: голлівудська зірка Джон Гемм вперше одружується

1 березня 2023, 22:21
Зірка "Божевільних" не знайшов в собі сили зробити пропозицію дівчині після 18 років разом, але нова кохана його зачарувала.
Джон Хемм
Джон Гемм заручився з Анною Оцеолою / imdb.com

51-річний американський актор, зірка серіалу "Божевільні" Джон Хемм вперше одружується. Про це повідомлє видання People.

Його обраницею стала акторка Анна Оцеола, з якою Хемм будував стосунки з 2020 року. Примітно, що до Анни він протягом 18 років мав стосунки з іншою акторкою, Дженніфер Вестфелд, проте пара так і не узаконила свій союз.

Ці відносини Джона Гемма були частою темою для пересудів. В інтерв'ю для New York Post він одного разу зізнався, чому не зробив Уестфелд чесною жінкою: актор зазначив, що його обраниця давно для нього стала більше, ніж просто подружка, і він вважає її своєю дружиною, нехай і не законною. Проте шлюб, на думку Хемма, люди укладають лише тоді, коли планують заводити дітей, а для нього цей варіант був неактуальний.

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Ймовірно, Анна Оцеола стала для закоренілого холостяка тією жінкою, з якою він бачить своє майбутнє в тихому сімейному гніздечку з купою діточок.

У вересні 2022 року Хемм в інтерв'ю для Говарда Стерна заявив: "Це все частина того, що я кажу. Це ще одне місце в моєму житті, де я відчуваю себе дуже спокійно і комфортно. Я зараз у стосунках, і мені зручно. Я зміг сісти і почати по-справжньому думати про все те, що зробило стосунки, в яких я зараз перебуваю, ще більш значущими та відкритими. Можливість таких речей, як шлюб, діти, визначення нової версії щастя, життя, благополуччя. Звучить награно і все таке, але це реально, і, одним словом, це те, над чим я працюю. Що ще є крім цього? Я шалено закоханий".

Раніше стало відомо, що українська акторка, зірка серіалу Папаньки, Ольга Атанасова розлучається з чоловіком - вони з Сергієм розлучилися ще перед війною, але колишній коханий "тягне" з документами.

Також інсайдери поділилися подробицями особистої трагедії в житті Мадонни - від 64-річної співачки втік її молодий коханий. Він знехтував поп-іконою заради молодшої коханки.

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