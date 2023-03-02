Недовго сумувала: Мадонна показала нового хлопчика-іграшку

Ненаситна поп-зірка знайшла собі нового бойфренда, з яким тепер відривається в Нью-Йорку.

Мадонна знайшла собі нового бойфренда - 29-річного боксера / instagram.com/madonna

64-річна Мадонна ще менше тижня тому оплакувала свій роман з 23-річним манекенником (який, за чутками, пішов від неї до дівчини, яка більш підходить йому за віком), а тепер відривається в компанії нового бойфренда.

Про це повідомляє видання DailyMail з посиланням на джерело в оточенні співачки. Цього разу її вибір припав не на модель, а на спортсмена - Мадонні приписують роман з 29-річним боксером Джошем Поппером.

Мадж познайомилася з ним, так як він тренує одного з її дітей, проте, за словами свідків, між ним стрімко розвиваються відносини, які давно вийшли за рамки ділових.

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Невгамовна зірка навіть публікувала знімки з Поппером, проте пізніше їх видалила. Втім, своє фото з новою коханою показав і боксер - він не став приховувати їх від сторонніх очей.

Мадонна і Джош Поппер, її новий кавалер / instagram.com/_joshpopper

Раніше стало відомо, що британська поп-діва Адель вдруге зібралася під вінець - на концерті її помітили з великою обручкою на безіменному пальці. Співачка перебуває у тривалих стосунках зі спортивним агентом Річем Полом.

Також вперше про романтичні стосунки розповів український ведучий Олексій Суханов - 50-річний шоумен зізнався, що його друга половинка змушує його задуматися про сім'ю.

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