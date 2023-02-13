Блейк Лайвлі "проговорилася", що вона та Райан Рейнольдс вчетверте стали батьками

Американська акторка Блейк Лайвлі у вересні 2022 року для виходу на килимову доріжку обрала сукню, яка підкреслює її кругленький живіт. Вагітність ні вона, ні її представники коментувати не стали, проте пізніше акторка була змушена зізнатися - в її з американо-канадським актором Райаном Рейнольдсом сім'ї скоро з'явиться четвертий малюк.
Надалі пара намагалася зберігати мовчання щодо майбутньої дитини. Однак Лайвлі випадково сама "проговорилася", що немовля № 4 вже з'явилося на світ.
На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала знімок, на якому позує з чоловіком і свекрухою. Сім'я готувалася разом дивитися трансляцію Супербоула (фінальна гра в американський футбол за звання чемпіона Національної футбольної ліги США).
На фото Лайвлі одягнена в облягаючу чорну майку і джинси, і в кадрі видно, що животика більше немає. Додав масла у вогонь і підпис до знімка: "Була зайнята".
Подробиці про четверту дитину Лайвлі і Рейнольдс тримають в таємниці. Вони вже виховують трьох донечок - Джеймс (2014 р. н.), Айнез (2016 р. н.) і Бетті (2019 р. н.). Актор не раз зізнавався в ЗМІ, що мріє про сина.
Раніше єдина донька репера і актора Емінема Хейлі Джейд Скотт прийняла пропозицію руки і серця від свого бойфренда Евана Макклінтока, якого в мережі вже називають найсміливішим чоловіком.
Раніше 42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон вперше крупним планом показала обличчя свого первістка - доньки Ройс Ліллан, яку їй народила сурогатна мати.
Інші новини:
- Актори з "Гри престолів" скоро стануть батьками
- Дружина Комарова розповіла про любов до журналіста і що в його роботі для неї найстрашніше
- Наречений-мільйонер внучки Софії Ротару розповів, кого у своєму житті вважає виграшем у лотерею