Блейк Лайвлі "проговорилася", що вона та Райан Рейнольдс вчетверте стали батьками

Зірка серіалу Пліткарка випадково оприлюднила своє післяпологове фото в компанії чоловіка та свекрухи.

Блейк Лайвлі і Райан Рейнольдс в четвертий раз стали батьками / instagram.com/vancityreynolds

Американська акторка Блейк Лайвлі у вересні 2022 року для виходу на килимову доріжку обрала сукню, яка підкреслює її кругленький живіт. Вагітність ні вона, ні її представники коментувати не стали, проте пізніше акторка була змушена зізнатися - в її з американо-канадським актором Райаном Рейнольдсом сім'ї скоро з'явиться четвертий малюк.

Надалі пара намагалася зберігати мовчання щодо майбутньої дитини. Однак Лайвлі випадково сама "проговорилася", що немовля № 4 вже з'явилося на світ.

На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала знімок, на якому позує з чоловіком і свекрухою. Сім'я готувалася разом дивитися трансляцію Супербоула (фінальна гра в американський футбол за звання чемпіона Національної футбольної ліги США).

На фото Лайвлі одягнена в облягаючу чорну майку і джинси, і в кадрі видно, що животика більше немає. Додав масла у вогонь і підпис до знімка: "Була зайнята".

Подробиці про четверту дитину Лайвлі і Рейнольдс тримають в таємниці. Вони вже виховують трьох донечок - Джеймс (2014 р. н.), Айнез (2016 р. н.) і Бетті (2019 р. н.). Актор не раз зізнавався в ЗМІ, що мріє про сина.

Блейк Лайвлі, Райан Рейнольдс та його мама Таммі / instagram.com/blakelively

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