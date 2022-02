Путіну для повної схожості з Гітлером залишилося застрелитися в бункері - Данилко

Андрій Данилко / СТБ

Український артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну для повної схожості з Адольфом Гітлером залишилося застрелитися в бункері після війни проти України.

"Я б хотів російським людям, російським артистам, які, звичайно, бояться, сказати, щоб вони прочитали дитячий вірш Корнія Чуковського "Тараканище". Ось просто прочитайте його від початку до кінця. Кого ви боїтеся?",- сказав Данилко в ефірі телеканалу "Київ".

Він вважає, що Путін пародист і робить все за сценарієм фашистської Німеччини: "прийоми, слова, як це все відбувається".

"Та ти, звичайно, вже в підручниках, Путін! Для того, щоб бути остаточним Гітлером, тобі треба зайти в цей свій, б...дь, бункер і застрелитися на х...й!",- додав співак.

Також артист сказав, що вважає Путіна божевільною людиною.

Реклама

Крім того, Данилко зізнався, що бачився з президентом РФ на закритій вечірці в 2004 році.

"Якби я знав, що таке буде, я б його вбив", - зазначив зірка і додав, що Путін може ненавидіти Україну, але він ненавидить і свій народ, посилаючи людей на війну і страждання.

"Путін, ти не отримаєш Україну, отримаєш дулю", - заявив Данилко.

Сам артист на даний момент знаходиться в Києві і не планує їхати, періодично спускається в бомбосховище.

Також він сказав, що ніколи не співав фразу "Russia goodbye", але тепер буде: "після того, що почалося зараз, в пісні I want you see буду співати тільки "Russia goodbye" (в оригіналі Dancing Lasha Tumbai – Ред.), і додав, що зірки, які підтримують політику країни-агресора незабаром страждатимуть від сорому.

Нагадаємо, в Росії державне агентство РІА Новини опублікувало матеріал під назвою "наступ Росії і нового світу", в якому виправдовується війна, розв'язана РФ проти України.

Читайте також: