ЄС очікує понад 7 мільйонів українських біженців через війну Росії

Також відомо, що Молдова вже прийняла 25 тис біженців з України.
ЄС станом на 27 лютого очікує переміщення понад семи мільйонів українців в результаті повномасштабної війни Росії.
"В даний час очікувана кількість переміщених українців становить понад 7 мільйонів чоловік", - заявив комісар ЄС з кризового врегулювання Янез Ленарчич на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, присвяченій потоку переселених українців, пише ЕП.
За його словами, за даними ООН, якщо війна продовжиться, "буде близько 18 мільйонів українців, які постраждають в гуманітарному плані, чи то в самій Україні, чи в сусідніх країнах".
Ленарчич сказав, що цифри великі, і "нам доведеться готуватися до такої надзвичайної ситуації, яка має історичні масштаби".
Тим часом, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Польщі виїхали 187 тисяч осіб.
Нагадаємо, Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії.
Також повідомлялося, Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Локації висадки десанту-Київський та Житомирський напрямки.
Раніше директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін загрузне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.
Читайте також:
- У Запорізькій області місцеві жителі з мером вийшли назустріч російським танкам - вони розвернулися
- У захопленому Мелітополі голодні окупанти розграбували 11 магазинів АТБ
- Макдональдс і KFC відкривають кухні для потреб війни