ЄС очікує понад 7 мільйонів українських біженців через війну Росії

Європа готується до прийому українських біженців / http://actual.today

ЄС станом на 27 лютого очікує переміщення понад семи мільйонів українців в результаті повномасштабної війни Росії.

"В даний час очікувана кількість переміщених українців становить понад 7 мільйонів чоловік", - заявив комісар ЄС з кризового врегулювання Янез Ленарчич на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, присвяченій потоку переселених українців, пише ЕП.

За його словами, за даними ООН, якщо війна продовжиться, "буде близько 18 мільйонів українців, які постраждають в гуманітарному плані, чи то в самій Україні, чи в сусідніх країнах".

Ленарчич сказав, що цифри великі, і "нам доведеться готуватися до такої надзвичайної ситуації, яка має історичні масштаби".

Тим часом, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Польщі виїхали 187 тисяч осіб.

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Нагадаємо, Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії.

Також повідомлялося, Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Локації висадки десанту-Київський та Житомирський напрямки.

Раніше директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін загрузне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.

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