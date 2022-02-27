"Вирішальне значення для нашої безпеки": Німеччина оголосила про відмову від газу з Росії

Ми докладемо більше зусиль для енергетичної незалежності Німеччини - Шольц / Фото Reuters

Німеччина ухвалила рішення про зміну курсу і відмовляється від газу з Росії. Події останніх днів показали, наскільки стратегічна енергетична політика важлива не тільки для економіки та навколишнього середовища, але й для державної безпеки. Берлін побудує два термінали зрідженого природного газу, а також створить запаси вугілля і газу. Про це заявив канцлер країни Олаф Шольц.

"Події останніх днів показали нам, що відповідальна, далекоглядна енергетична політика має вирішальне значення не тільки для нашої економіки і навколишнього середовища. Це також має вирішальне значення для нашої безпеки", - цитує його виступ у Бундестазі в неділю, 27 лютого, видання Дзеркало тижня.

За його словами, німецька держава з метою зниження залежності від російського газу має намір побудувати два термінали СПГ у Вільгельмсхафені і Брунсьбюттелі. Також в країні мають намір створити запаси вугілля і газу.

Також канцлер додав, що Берліну слід подолати залежність від імпорту окремих постачальників енергії.

"Ми зробимо більше для забезпечення надійного енергопостачання нашої країни. Ми повинні змінити курс, щоб подолати нашу залежність від імпорту від окремих постачальників енергії. Чим швидше ми прискоримо розширення відновлюваних джерел енергії, тим краще", - підкреслив Олаф Шольц.

Нагадаємо, у ФРН через військовий напад Росії на Україну прийняли рішення про постачання зброї Києву. Українська держава для протистояння російським військам отримає 1000 одиниць протитанкової зброї і 500 ракет земля-повітря типу Stinger.