"Малороси" і "русский мир": в РФ зганьбилися диким виправданням нападу на Україну

Автор матеріалу міркує про "русский мир", нібито представлений Росією, Україною та Білоруссю.
У Росії державне агентство РІА Новості опублікувало матеріал, в якому виправдовується війна, розв'язана РФ проти України.
Через короткий час матеріал був видалений з сайту. Разом з тим він зберігся у веб-архіві.
Зазначимо, що в тексті автор розмірковує про "русский мир", нібито представлений Росією, Україною та Білоруссю, його відносинам із Заходом.
Автор виправдовує війну в Україні і зазначає, що Росія не могла відмовитися від "повернення" України, а "Володимир Путін взяв на себе історичну відповідальність, вирішивши не залишати вирішення українського питання майбутнім поколінням".
Він також упевнений в тому, що України як "анти-Росії" більше не буде: "Росія відновлює свою історичну повноту, збираючи русский мир, російський народ разом — у всій його сукупності великоросів, білорусів і малоросів".
Звернемо увагу, що в соцмережах у зв'язку з цим провели паралелі з Адольфом Гітлером і нагадали, що влада нацистської Німеччини називала знищення єврейських громад "остаточним вирішенням єврейського питання".
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.