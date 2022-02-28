"Малороси" і "русский мир": в РФ зганьбилися диким виправданням нападу на Україну

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У Росії державне агентство РІА Новості опублікувало матеріал, в якому виправдовується війна, розв'язана РФ проти України.

Через короткий час матеріал був видалений з сайту. Разом з тим він зберігся у веб-архіві.

Зазначимо, що в тексті автор розмірковує про "русский мир", нібито представлений Росією, Україною та Білоруссю, його відносинам із Заходом.

Автор виправдовує війну в Україні і зазначає, що Росія не могла відмовитися від "повернення" України, а "Володимир Путін взяв на себе історичну відповідальність, вирішивши не залишати вирішення українського питання майбутнім поколінням".

Він також упевнений в тому, що України як "анти-Росії" більше не буде: "Росія відновлює свою історичну повноту, збираючи русский мир, російський народ разом — у всій його сукупності великоросів, білорусів і малоросів".

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Звернемо увагу, що в соцмережах у зв'язку з цим провели паралелі з Адольфом Гітлером і нагадали, що влада нацистської Німеччини називала знищення єврейських громад "остаточним вирішенням єврейського питання".

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.