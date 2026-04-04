Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"День невластивих понтів": Ксенія Мішина похвалилася покупкою за 5 мільйонів

Христина Трохимчук
4 квітня 2026, 17:49
Актриса нарешті здійснила свою мрію.
Ксенія Мішина
Ксенія Мішина придбала автомобіль / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ксенія Мішина

Ви дізнаєтеся:

  • Ксенія Мішина здійснила свою мрію
  • Що купила актриса за 5 мільйонів гривень

Відома українська актриса Ксенія Мішина похвалилася шанувальникам в Instagram своєю дорогою покупкою. Знаменитість довгий час мріяла про дорогий автомобіль.

У соцмережах Мішина продемонструвала своє придбання — білий Mercedes-Benz GLE 450 з приблизною вартістю близько п'яти мільйонів гривень. Актриса забрала свою покупку з салону, прикрашену червоним бантом, а всередині на неї чекав милий подарунок — плюшевий ведмедик.

відео дня
Мерседес Ксенії Мішиної
Мерседес Ксенії Мішиної / фото: instagram.com, Ксенія Мішина

Ксенія поділилася зі своїми підписниками своєю радістю, адже давно мріяла про цю дорогу покупку.

"Колись у мене була величезна мрія, яка з часом перетворилася на мету. Я завжди собі казала: "Ось настане день, Ксенія Олександрівна, обов'язково!". Я взагалі не люблю хвалитися і демонструвати якісь речі, але друзі — це мій перший Mercedes, про який я мріяла багато років. Ось моя красуня", — висловилася Мішина.

Ксенія Мішина за кермом нового
Ксенія Мішина за кермом нового Mercedes / фото: instagram.com, Ксенія Мішина

Актриса зізналася, що не любить хвалитися своїми досягненнями, але не змогла втриматися після того, як мрія стала реальністю.

"Сьогодні день невластивих мені понтів. Дякую всім, хто порадів", — написала зірка.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Слава Камінська відверто поділилася роздумами про причини розлучення з Едгаром Камінським, порівнявши свій шлюб з роботою в групі "НеАнгели". Будучи успішними та сильними особистостями, подружжя постійно страждало від конфлікту інтересів.

Також Наталка Денисенко відверто розповіла про свої стосунки з їжею і пояснила, чому ніколи не сиділа на суворих дієтах. Але якщо раніше зірка не замислювалася про раціон, то з розвитком кар'єри почала приділяти зовнішньому вигляду набагато більше уваги.

Про особу: Ксенія Мішина

Ксенія Мішина — українська акторка та телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Крепостному". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проекту "Танці з зірками-6".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Ксенія Мішина
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Популярне

Більше
Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти