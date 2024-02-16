Приїжджати в Донецьк і викладати: путінський холуй Безруков "підлизнув" Кремлю

Відомий актор із РФ Сергій Безруков, який відкрито підтримує геноцид українців, захотів викладати театральне мистецтво на тимчасово окупованому Донбасі.

https://glavred.net/stars/priezzhat-v-doneck-i-prepodavat-putinskiy-holuy-bezrukov-podliznul-kremlyu-10542230.html Посилання скопійоване

Безруков зібрався в окупованому Донецьку викладати театральне мистецтво / колаж Главред, фото УНІАН і Люфт Ганза/Twitter

Скандально відомий російський актор Сергій Безруков, який відкрито підтримує путінський злочинний режим і війну, яку диктатор розв'язав проти України, виступив із новою вірнопідданською ініціативою. Таку заяву опублікували росЗМІ.

Крім того, Безруков запропонував створити філію Московського губернського театру (який йому дали в Кремлі на годівлю) у Донецьку - куди він особисто міг би приїжджати і викладати.

Росіянин зазначив, що вже вирішив набрати курс у філії Всеросійського державного інституту кінематографії імені Сергія Герасимова в Ростові-на-Дону, дізнавшись, що "до нього хотіли вступити багато людей з України і Донбасу".

відео дня

Нагадаємо, через понад місяць після вторгнення Росії в Україну до пропаганди війни підключився актор Сергій Безруков. Він зачитав вірш Пушкіна на підтримку російської армії.

Крім того, Безруков виступив із виставою "Маленький принц" перед дітьми так званих "ДНР" і "ЛНР", де назвав убивства українців "обов'язком росіян".

Раніше в Брюсселі опублікували сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, до якого потрапили, зокрема, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков.

Тепер до Машкова з Безруковим, як і до інших артистів-путіністів, які потрапили під санкції, застосують заборону на поїздки і заморожування активів у країнах ЄС.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.