Приїжджати в Донецьк і викладати: путінський холуй Безруков "підлизнув" Кремлю

Скандально відомий російський актор Сергій Безруков, який відкрито підтримує путінський злочинний режим і війну, яку диктатор розв'язав проти України, виступив із новою вірнопідданською ініціативою. Таку заяву опублікували росЗМІ.
Крім того, Безруков запропонував створити філію Московського губернського театру (який йому дали в Кремлі на годівлю) у Донецьку - куди він особисто міг би приїжджати і викладати.
Росіянин зазначив, що вже вирішив набрати курс у філії Всеросійського державного інституту кінематографії імені Сергія Герасимова в Ростові-на-Дону, дізнавшись, що "до нього хотіли вступити багато людей з України і Донбасу".
Нагадаємо, через понад місяць після вторгнення Росії в Україну до пропаганди війни підключився актор Сергій Безруков. Він зачитав вірш Пушкіна на підтримку російської армії.
Крім того, Безруков виступив із виставою "Маленький принц" перед дітьми так званих "ДНР" і "ЛНР", де назвав убивства українців "обов'язком росіян".
Раніше в Брюсселі опублікували сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, до якого потрапили, зокрема, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков.
Тепер до Машкова з Безруковим, як і до інших артистів-путіністів, які потрапили під санкції, застосують заборону на поїздки і заморожування активів у країнах ЄС.
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