Безруков зганьбився заявою про свої яйця

Сергій Безруков / скріншот

Актора Сергія Безрукова, який підтримує війну РФ проти України, росіяни підняли на сміх.

Річ у тому, що 47-річний вирішив розповісти про домашніх курячих яйцях зі своєї ферми, але не врахував, що в Росії все-таки є розумні люди, які не так сліпо вірять всьому сказаному від відомих особистостей.

Безруков заявив, що нібито від них ніколи не буває алергії. Російська алерголог Марина Смирнова поспішила спростувати маячню актора.

"Це повна дурість. Алергени, на які є реакція, однаково присутні як в домашніх яйцях, так і в покупних. У покупних можуть бути антибіотики та інші речовини, які додатково дають реакцію. Але основні білки яйця - скрізь дають однакову", - пояснила фахівець в коментарі російським ЗМІ.

Безруков / скріншот

Нагадаємо, через більше місяця після вторгнення Росії в Україну до пропаганди війни підключився актор Сергій Безруков. Він зачитав вірш Пушкіна на підтримку російської армії.

Раніше в Брюсселі опублікували сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, в який потрапили, в тому числі, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков.

Тепер до Машкова з Безруковим, як і до інших артистів-путіністів, які потрапили під санкції, застосують заборону на поїздки і заморожування активів в країнах ЄС.

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