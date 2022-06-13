Путінський холуй Машков назвав "нелюдами" всіх, хто не підтримує напад на Україну

Машков, Путін / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Володимир Машков, зірка кінематографа і театру країни-агресора, Росії, в черговий раз вирішив продемонструвати свою лояльність путінському режиму і публічно назвав "нелюдами" всіх, хто має сміливість і переконання протестувати проти україно-російської війни. Такий відеозапис його виступу в тимчасово окупованому Луганську був опублікований в Мережі.

"Захист російської мови, захист наших братів, сестер. А далі ви будете перераховувати самі, що ми захищаємо. Ви говорите "критики", а вони для мене не критики. Знаєте, я давно для себе, і багато хто, напевно, визначили – є люди, а є нелюди", – заявив Машков.

Причому для своєї патріотичної промови актор-путініст вибрав надлояльний стиль-вбрався у футболці з величезною латинською літерою Z (з якої кремлівська пропаганда зробила символ російської агресії).

Цікаво, що під таке визначення "нелюдів" потрапляє і його рідна дочка Марія Машкова, яка живе в США і відома своєю проукраїнською позицією.

читайте такожДочка Володимира Машкова публічно засудила пропутінські погляди свого батька

Нагадаємо, раніше, в березні нинішнього року, Володимир Машков виступив з вірнопідданою промовою на концерті на московському стадіоні "Лужники" на честь 8-річчя російської окупації Криму.

У відповідь Марія Машкова в інтерв'ю телеканалу CNN заявила, що переконання її батька "розбивають їй серце".

Пізніше інший актор калібру Машкова, теж відомий своєю підтримкою злочинів путінського режиму, актор і депутат Держдуми Дмитро Пєвцов потрапив у конфуз, під час свого концерту в підмосковній жіночій в'язниці.

Під час його виконання шансонного шлягера Ігоря Корнелюка "Місто, якого немає" (яка була в саундтреку серіалу про бандитів "Бандитський петербург", в якому співаків колись знімався) раптово частина побіленої стелі тюремного актового залу звалилася йому прямо за спину.

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