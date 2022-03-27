"Твоїх одноплемінників, Сергію, всі тут тримають за лохів": Потап відповів "російському патріоту" Безрукову

Потап відповів Безрукову, який потримав війну Росії проти України. / соцмережі

Через понад місяць після вторгнення Росії в Україну до пропаганди війни підключився актор Сергій Безруков. Він зачитав вірш Пушкіна на підтримку російської армії.

Це не залишив без уваги відомий український продюсер і співак Потап, який також написав вірш:

Варто зазначити, що раніше в Україні створили платформу списком артистів, блогерів та політиків, які підтримують війну Росію проти України.

Також ми повідомляли, що українська співачка Настя Приходько розкритикувала колег по цеху, співачок Світлану Лободу та Ані Лорак, за злочинне замовчування трагічної війни на Україні, яку розв'язала РФ.

Лорак і Лободі закидають, що вони довгий час будували кар'єру в Росії, через що, очевидно, стали забувати своє українське коріння. Їх бездіяльність прирівнюють до прямого сприяння країни-агресора.

Читайте також: