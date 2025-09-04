43-річна зірка "Абатства Даунтон" вагітна первістком

Мішель Докері обрала незвичайний спосіб оголосити, що чекає на дитину.

Мішель Докері вагітна - що відомо про особисте життя Мішель Докері / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Мішель Докері чекає на дитину

Для неї та її чоловіка це буде первісток

Англійська акторка Мішель Докері, відома за роллю Мері в серіалі "Абатство Даунтон", ефектно оголосила про свою вагітність. До пізніх термінів вона зберігала свій стан у таємниці.

На прем'єру фінального сезону серіалу Докері прийшла в супроводі свого чоловіка, продюсера Джаспера Воллера-Бріджа. На червоній доріжці Мішель сяяла в небесно-блакитній сукні, яка підкреслювала її округлий животик.

Це перша дитина і для акторки, і для її чоловіка. Пара разом з 2019 року. У вересні 2023 року Мішель Докері та Джаспер Воллер-Брідж уклали офіційний шлюб.

Попередня спроба зірки побудувати сім'ю закінчилася трагічно: 2013 року Мішель почала зустрічатися з Джоном Дайніном. У лютому 2015-го року пара заручилася, але весіллю не судилося відбутися. У грудні 2015 року Дайнін помер від рідкісної форми раку.

Дивіться відео з вагітною Мішель Докері на прем'єрі фіналу серіалу "Абатство Даунтон:

Мішель Докері підтверджує, що вагітна первістком, красуючись на животі разом із чоловіком Джаспером Уоллером-Бріджем на прем'єрі "Абатство Даунтон" (Downton Abbey: The Grand Finale) у Лондоні pic.twitter.com/CThZo5RgYI - TooFab (@TooFab) 4 вересня 2025 року

Про персону: Мішель Докері Мішель Докері - британська акторка і співачка, яка здобула популярність після виходу серіалу "Абатство Даунтон", у якому вона виконала одну з головних ролей. Номінантка на премії "Еммі" і "Золотий глобус", повідомляє Вікіпедія.

