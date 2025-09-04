43-річна зірка "Абатства Даунтон" вагітна первістком

Коротко:
- Мішель Докері чекає на дитину
- Для неї та її чоловіка це буде первісток
Англійська акторка Мішель Докері, відома за роллю Мері в серіалі "Абатство Даунтон", ефектно оголосила про свою вагітність. До пізніх термінів вона зберігала свій стан у таємниці.
На прем'єру фінального сезону серіалу Докері прийшла в супроводі свого чоловіка, продюсера Джаспера Воллера-Бріджа. На червоній доріжці Мішель сяяла в небесно-блакитній сукні, яка підкреслювала її округлий животик.
Це перша дитина і для акторки, і для її чоловіка. Пара разом з 2019 року. У вересні 2023 року Мішель Докері та Джаспер Воллер-Брідж уклали офіційний шлюб.
Попередня спроба зірки побудувати сім'ю закінчилася трагічно: 2013 року Мішель почала зустрічатися з Джоном Дайніном. У лютому 2015-го року пара заручилася, але весіллю не судилося відбутися. У грудні 2015 року Дайнін помер від рідкісної форми раку.
Дивіться відео з вагітною Мішель Докері на прем'єрі фіналу серіалу "Абатство Даунтон:
Мішель Докері підтверджує, що вагітна первістком, красуючись на животі разом із чоловіком Джаспером Уоллером-Бріджем на прем'єрі "Абатство Даунтон" (Downton Abbey: The Grand Finale) у Лондоні pic.twitter.com/CThZo5RgYI- TooFab (@TooFab) 4 вересня 2025 року
Про персону: Мішель Докері
Мішель Докері - британська акторка і співачка, яка здобула популярність після виходу серіалу "Абатство Даунтон", у якому вона виконала одну з головних ролей. Номінантка на премії "Еммі" і "Золотий глобус", повідомляє Вікіпедія.
