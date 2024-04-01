Відомий український актор покликав заміж свою кохану

Пара поділилася романтичним відео заручин під час тропічного відпочинку.

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Богдан Юсипчук одружується - актор показав відео заручин / колаж: Главред, фото: instagram.com/missveronagertsoginya

Український актор Богдан Юсипчук прийняв доленосне рішення - він зробив пропозицію руки і серця своїй коханій, співачці з Вінниці Вероніці. Заручини відбулися під час їхнього спільного відпочинку в Таїланді.

Про це щаслива пара повідомила у своїх блогах в Instagram. Вони опублікували зворушливе відео, на якому артист став на одне коліно перед дівчиною, яка нічого не підозрювала, під час фотосесії.

Юсипчук попросив Вероніку стати його дружиною в оточенні сім'ї та друзів. Близькі не здогадувалися, що стануть частиною такої важливої події в житті закоханих.

Актор познайомився з майбутньою нареченою через спільних знайомих. Про свої стосунки пара повідомила наприкінці січня 2022 року.

Дивіться відео, як Богдан Юсипчук робить пропозицію руки та серця своїй обраниці:

Хто такий Богдан Юсипчук? Богдан Юсипчук - український актор, ведучий, модель. Найбільш відомий ролями у фільмах "Тіні незабутих предків" (2013), "Синевир" (2014), "Крути 1918" (2018), "Гола правда" (2020). Має титул "Містер Україна 2014" та "Mister Sea World 2018".

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