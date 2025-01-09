Популярна блогерка померла від безглуздої причини під час вечері: що сталося

Коротко:
- Молода жінка померла за вечерею
- Що з нею трапилося
Популярна інфлюенсерка зі США померла після того, як, як повідомляється, вдавилася під час вечері та у неї стався серцевий напад на очах у її сім'ї.
За даними The Daily Mail, Керол Акоста, 27 років, відома в мережі як Killadamente, обідала в нью-йоркському ресторані.
"Я люблю тебе, сестро, і завжди буду любити тебе", - написала у своїх соціальних мережах її сестра.
Сім'я Акости ще не отримала результати розтину, але вважається, що вона померла від передбачуваної зупинки серця і дихання після задухи під час їжі. Двоюрідний брат зірки заявив учора ввечері: "Я знаю, що всі хочуть знати, що сталося, але ми все ще не впевнені і чекаємо результатів розтину", - написав він тоді.
"Усе, що я знаю, це те, що вона вечеряла, як зазвичай, і стала задихатися, і їй стало важко дихати. У неї стався якийсь напад, її відвезли в лікарню, але врятувати її не змогли", - додав він.
Акоста була відома тим, що публікувала контент про позитивне ставлення до тіла і ділилася мотивуючими повідомленнями проти стереотипів про тіло.
Вона сама публічно говорила про те, що в дитинстві зазнавала знущань через свою вагу.
Інтернет-сенсація випустила пісню у 2017 році під назвою "Me Amo y No Me Importa", що англійською перекладається як "Я люблю себе і мені все одно".
Пісня починалася так: "Я інша, і мене називають Killadamente. Навіть якщо я падаю, я раптово встаю знову, я смілива, я трохи зарозуміла. Я багато дбаю про себе, тому що я та, хто може постояти за себе".
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