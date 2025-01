Популярна блогерка померла від безглуздої причини під час вечері: що сталося

Молода жінка вечеряла, а потім з нею сталася дивна подія.

Померла популярна блогерка зі США / Колаж Главред, фото Instagram/killadamente

Молода жінка померла за вечерею

Що з нею трапилося

Популярна інфлюенсерка зі США померла після того, як, як повідомляється, вдавилася під час вечері та у неї стався серцевий напад на очах у її сім'ї.

За даними The Daily Mail, Керол Акоста, 27 років, відома в мережі як Killadamente, обідала в нью-йоркському ресторані.

"Я люблю тебе, сестро, і завжди буду любити тебе", - написала у своїх соціальних мережах її сестра.

Сім'я Акости ще не отримала результати розтину, але вважається, що вона померла від передбачуваної зупинки серця і дихання після задухи під час їжі. Двоюрідний брат зірки заявив учора ввечері: "Я знаю, що всі хочуть знати, що сталося, але ми все ще не впевнені і чекаємо результатів розтину", - написав він тоді.

"Усе, що я знаю, це те, що вона вечеряла, як зазвичай, і стала задихатися, і їй стало важко дихати. У неї стався якийсь напад, її відвезли в лікарню, але врятувати її не змогли", - додав він.

Акоста була відома тим, що публікувала контент про позитивне ставлення до тіла і ділилася мотивуючими повідомленнями проти стереотипів про тіло.

Вона сама публічно говорила про те, що в дитинстві зазнавала знущань через свою вагу.

Інтернет-сенсація випустила пісню у 2017 році під назвою "Me Amo y No Me Importa", що англійською перекладається як "Я люблю себе і мені все одно".

Блогерка померла від несподіваної причини / Фото Instagram/killadamente

Пісня починалася так: "Я інша, і мене називають Killadamente. Навіть якщо я падаю, я раптово встаю знову, я смілива, я трохи зарозуміла. Я багато дбаю про себе, тому що я та, хто може постояти за себе".

Блогерка померла від несподіваної причини / Фото Instagram/killadamente

