Померла актриса, яка прославилася роллю Джульєтти

Актриса зіграла дві знакові ролі за своє життя.

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Померла акторка Олівія Гассі / Колаж Главред, скріншот

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Чим прославилася Олівія Гассі

Що з нею сталося

Актриса Олівія Гассі, яка домоглася міжнародної популярності в підлітковому віці завдяки своїй ролі в гучній екранізації "Ромео і Джульєтти" 1968 року, померла у віці 73 років.

Як пише Бі-Бі-Сі, аргентинська акторка, яка виросла в Лондоні, померла в п'ятницю в оточенні своїх близьких, ідеться в заяві, опублікованій в її Instagram.

Гассі отримала премію "Золотий глобус" як найкраща нова акторка за роль Джульєтти, але десятиліття потому вона подала до суду на Paramount Pictures за сексуальне насильство, оскільки їй було всього 15 років, коли вона знімалася в оголеній сцені фільму.

Її іншою найпомітнішою екранною роллю була роль Марії, матері Ісуса, у телевізійному мінісеріалі 1977 року "Ісус із Назарету".

"Сумуючи через цю величезну втрату, ми також святкуємо неминущий вплив Олівії на наше життя та індустрію", - йдеться в заяві.

Гассі народилася в Буенос-Айресі, Аргентина, 1951 року, а потім переїхала до Лондона у віці семи років і навчалася в театральній школі Italia Conti Academy.

Їй було 15 років, коли режисер "Ромео і Джульєтти" Франко Дзеффіреллі виявив її на сцені, яка грала навпроти Ванесси Редгрейв у п'єсі "Розквіт міс Джоан Броді". Дзеффіреллі шукав когось, хто був би досить молодий, щоб переконливо зіграти Джульєтту в тому, що він мав намір зробити остаточною кінематографічною версією п'єси Шекспіра.

Він взяв Хассі разом із британським 16-річним Леонардом Вайтінгом на роль Ромео у фільмі.

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