"Із сумом": померла 84-річна "жінка-кішка" - причина

Джослін Вільденштейн до останніх днів не відмовлялася від підборів і модних образів.

https://glavred.net/stars/s-grustyu-umerla-84-letnyaya-zhenshchina-koshka-prichina-10626986.html Посилання скопійоване

Джослін Вільденштейн захоплювалася пластичними операціями / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джослін Вільденштейн

Коротко:

Джослін Вільденштейн померла в Парижі

Журналісти назвали причину смерті світської левиці

Американська світська левиця Джослін Вільденштейн, яка родом зі Швейцарії, знаменита своїм зовнішнім виглядом кішки.

Зазначимо, свою зовнішність Джослін змінила за допомогою пластичних операцій.

відео дня

Як пише французьке агентство AFP, інформацію про смерть світської левиці повідомив її партнер - Ллойд Кляйн.

"Її партнер Ллойд Кляйн із сумом повідомляє про смерть Джослін Вільденштейн у Парижі", - написали журналісти.

Причиною смерті Вільденштейн стала емболія легеневої артерії, їй було 84 роки.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця Лоліта Мілявська похвалилася подарунками від російських фанатів. Співачка також зазначила, що вирушає на відпочинок до моря.

А також путініст Філіп Кіркоров зізнався, що його донька Алла-Вікторія має складний характер і часто "робить нерви" всім. Співак не в захваті від поведінки доньки, але він все ж намагається привчати її до праці.

Вас може зацікавити:

Хто така Джослін Вільденштейн? Джослін Вільденштейн - у 1970-х роках вийшла заміж за американського мільярдера французького походження Алека Н. Вільденштейна, сина відомого французького арт-дилера і коняра Даніеля Вільденштейна. Джослін жила розкішним життям з Вільденштейном, але вони розлучилися 2000 року. Вона отримала $2,5 млрд при розлученні, плюс 100 млн доларів виплачували їй щорічно протягом 13 років.

Джослін стала залежна від пластичних операцій, після чого отримала прізвисько "Жінка-кішка". У 2018 році вона заявила, що більша частина її багатства зникла. Після розлучення у 2003 році Джослін Вільденштейн почала зустрічатися з модельєром Ллойдом Кляйном. Пізніше вони побралися.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред