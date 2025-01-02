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"Із сумом": померла 84-річна "жінка-кішка" - причина

Еліна Чигис
2 січня 2025, 08:59
156
Джослін Вільденштейн до останніх днів не відмовлялася від підборів і модних образів.
Джослін Вільденштейн
Джослін Вільденштейн захоплювалася пластичними операціями / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джослін Вільденштейн

Коротко:

  • Джослін Вільденштейн померла в Парижі
  • Журналісти назвали причину смерті світської левиці

Американська світська левиця Джослін Вільденштейн, яка родом зі Швейцарії, знаменита своїм зовнішнім виглядом кішки.

Зазначимо, свою зовнішність Джослін змінила за допомогою пластичних операцій.

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Як пише французьке агентство AFP, інформацію про смерть світської левиці повідомив її партнер - Ллойд Кляйн.

"Її партнер Ллойд Кляйн із сумом повідомляє про смерть Джослін Вільденштейн у Парижі", - написали журналісти.

Причиною смерті Вільденштейн стала емболія легеневої артерії, їй було 84 роки.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця Лоліта Мілявська похвалилася подарунками від російських фанатів. Співачка також зазначила, що вирушає на відпочинок до моря.

А також путініст Філіп Кіркоров зізнався, що його донька Алла-Вікторія має складний характер і часто "робить нерви" всім. Співак не в захваті від поведінки доньки, але він все ж намагається привчати її до праці.

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Хто така Джослін Вільденштейн?

Джослін Вільденштейн - у 1970-х роках вийшла заміж за американського мільярдера французького походження Алека Н. Вільденштейна, сина відомого французького арт-дилера і коняра Даніеля Вільденштейна. Джослін жила розкішним життям з Вільденштейном, але вони розлучилися 2000 року. Вона отримала $2,5 млрд при розлученні, плюс 100 млн доларів виплачували їй щорічно протягом 13 років.
Джослін стала залежна від пластичних операцій, після чого отримала прізвисько "Жінка-кішка". У 2018 році вона заявила, що більша частина її багатства зникла. Після розлучення у 2003 році Джослін Вільденштейн почала зустрічатися з модельєром Ллойдом Кляйном. Пізніше вони побралися.

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