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Був найстарішим з президентів: помер 39-й президент США Джиммі Картер

Марія Николишин
30 грудня 2024, 00:00
448
Син підтвердив смерть, але не назвав її безпосередню причину.
Був найстарішим з президентів: помер 39-й президент США Джиммі Картер
Помер Джиммі Картер / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Коротко:

  • Помер 39-й президент США
  • Йому було 100 років

39-й президент США і лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер помер у віці 100 років. Про це пише The Washington Post із посиланням на сина Картера.

Зазначається, що Джиммі Картер помер у неділю у своєму будинку в місті Плейнс, штат Джорджія.

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Експрезиденту було 100 років, і він був найстарішим з президентів США всіх часів.

Його син підтвердив смерть, але не назвав її безпосередню причину.

У заяві, зробленій у лютому 2023 року, Центр Картера повідомив, що колишній президент після низки госпіталізацій припинить подальше лікування і проведе решту часу вдома під наглядом. В останні роки він лікувався від агресивної форми раку шкіри меланоми, пухлини якої поширилися на печінку і мозок.

Додамо, 28 грудня стало відомо, що актриса Олівія Гассі, яка домоглася міжнародної популярності в підлітковому віці завдяки своїй ролі в гучній екранізації "Ромео і Джульєтти" 1968 року, померла у віці 73 років.

11 грудня повідомлялось, що зірка стримінгового сервісу Netflix Хосе де ла Торре помер у віці 37 років - за кілька місяців після того, як повідомив шанувальникам, що страждає від серйозної хвороби.

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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