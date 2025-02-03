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"Мені народжувати, а ми не розписані": Осадча розповіла про своє весілля

Анна Підгорна
3 лютого 2025, 15:34
534
Катя Осадча розповіла, як чоловік робив їй пропозицію, яку вони змогли здійснити лише на 9 місяці вагітності.
Катя Осадча, Юрій Горбунов
Весілля Горбунова і Осадчої - Горбунов і Осадча розповіли про весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Короткий зміст:

  • Катя Осадча та Юрій Горбунов 3 лютого 2025 року відзначили восьму річницю весілля
  • Ведучі вперше розповіли, як і чому одружилися за 2 тижні до народження сина Івана

Українські ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов 3 лютого святкують Бляшане весілля - 8 років від дня укладення офіційного шлюбу. На честь цього зіркове подружжя в соціальних мережах розкрило раніше не публіковані подробиці свого весілля.

Так Горбунов мило зізнався коханій, що "без неї життя не було". Втім, не проґавив він і можливість з гумором зазначити, що шлюб з Осадчою для нього йде, як рік за два.

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Зі свого боку ведуча вдалася до спогадів про те, яким був їхній особливий день. Пропозицію руки і серця Юрій Горбунов зробив своїй обраниці спонтанно - у вересні в Одесі на День її народження. На той момент Катя Осадча вже була на четвертому місяці вагітності.

Втім, організацією весілля пара абсолютно не займалася - через щільні робочі графіки вони зовсім про це забули. Щоправда, на початку лютого схаменулися, адже вже 18-го числа на світ мав з'явитися їхній син Іван.

Катя Осадча, Юрій Горбунов
Весілля Горбунова і Осадчої - Горбунов і Осадча розповіли про весілля / instagram.com/kosadcha

Щоб дитина народилася в законному шлюбі, Горбунов і Осадча вирішили тихо розписатися, а потім повечеряти в ресторані у вузькому колі близьких. "Сказати чесно: весілля на 9 місяці вагітності - не найкраща ідея. В якийсь момент мені почало паморочитися. І здавалося, що весілля для нареченої закінчиться, не почавшись", - згадує Катя.

На щастя, все обійшлося, хоч і в їхній план про тихе сімейне свято було внесено значні корективи з легкої руки друзів наречених. Після розпису вони забрали Горбунова і Осадчу з РАГСу, і відвезли в ресторан. Там було організовано вечерю з елементами українських народних традицій, піснями і танцями.

Катя Осадча, Юрій Горбунов
Весілля Горбунова і Осадчої - Горбунов і Осадча розповіли про весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

І тепер Катя Осадча та Юрій Горбунов згадують свій особливий день з теплом, яке пронесли через усі вісім років разом. "А якщо серйозно, за 8 років ми багато встигли. Народили двох хлопців, пройшли разом пандемію і початок повномасштабної війни... Але зараз, через 8 років, я точно можу сказати - ми найрідніші люди один для одного та найкращі друзі. Нам добре разом і коли весело, і коли сумно. З річницею нас! Давай дотягнемо до Золотого весілля", - звернулася Катя Осадча до чоловіка.

Катя Осадча, Юрій Горбунов
Весілля Горбунова і Осадчої - Горбунов і Осадча розповіли про весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha
Катя Осадча, Юрій Горбунов
Весілля Горбунова і Осадчої - Горбунов і Осадча розповіли про весілля / instagram.com/kosadcha

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Хто така Катя Осадча

Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

Хто такий Юрій Горбунов?

Юрій Горбунов - український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року в подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.

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