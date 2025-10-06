"Наїхали п'яні люди": родичка відомого блогера загинула в ДТП

Відомий блогер зі сльозами на очах розповів про трагедію в родині.

Ніколас Карма поділився сумною сімейною новиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/stories/nicolas_karma_official, zaxid.net

Український блогер, автор рубрики "Скільки коштує Look?", Ніколас Карма поділився сумною сімейною новиною. Одна з його родичок трагічно загинула.

За словами блогера, його двоюрідна племінниця потрапила в ДТП. 17-річну дівчину збив п'яний водій. На жаль, вона не вижила. Під час розповіді цієї історії в Instagram Ніколас ледь стримував сльози.

"У моїй родині сталася дуже велика біда. Ми прощалися з 17-річним янголятком, це донька мого двоюрідного брата. На неї наїхали п'яні люди і втекли", - зазначив він.

Карма додав, що трагедія сталася в його рідному селі у Львівській області. За його словами, наразі слідство ще триває. Очевидно, що винуватці загибелі родички блогера ще не покарані.

"Зараз проводиться слідство, це було в Самбірському районі, село Верхівці - моє рідне село, звідки я родом", - наголосив Ніколас Карма.

Підписники одразу підтримали улюбленого блогера і висловили свої співчуття в коментарях: "Невимовний біль. Світла і вічна пам'ять", "Щирі співчуття".

У прокуратурі Львівської області в коментарі виданню ZaxidNet уточнили, що ДТП сталася 2 жовтня в селі Верхівці Самбірського району. 24-річний водій легковика ВАЗ 2107 збив на смерть 17-річну пішохідку і втік.

"Після аварії чоловік залишив місце події, намагаючись уникнути відповідальності. Правоохоронці оперативно виявили та вилучили транспортний засіб, а самого водія розшукали та затримали. Попередньо встановлено, що він міг перебувати в стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Хто такий Ніколас Карма? Ніколас Карма (справжнє ім'я - Микола Бучак) - український блогер і співак. Веде відеоблог "Скільки коштує Look?". Має понад мільйон підписників у соціальних мережах - Instagram і TikTok.

