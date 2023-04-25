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"По-доброму жартує": Жадан розповів кумедні деталі зустрічі з Залужними

Дмитро Відоменко
25 квітня 2023, 13:12 оновлено 25 квітня, 13:12
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Літератор також згадав, як подарував Залужному одну зі своїх книг, а у відповідь генерал зачитав рядок з віршів поета.
Жадан, Залужний
Сергій Жадан та Валерій Залужний / Колаж фото УНІАН

Легендарний український прозаїк, музикант і поет Сергій Жадан розповів про свої враження від весняної зустрічі з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним в інтерв'ю для видання "Українська правда".

Жадан додав, що раніше знайомий особисто з генералом не був, проте приємно здивувався, коли дізнався, що Залужний, у свою чергу, знайомий з його творчістю.

Літератор також зазначив, що Залужний досить динамічна людина з хорошим почуттям гумору, яка, однак, ніколи не забуває про важливість подій на фронтах україно-російської війни.

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"Причому цей гумор не є якимось саркастичним, він не знецінює людей, а по-доброму жартує. У нього якісь постійні телефонні розмови, спілкування з помічниками, і це було досить гумористично. Його підлеглі так само легко на це реагують", — підсумував Жадан.

Прозаїк також згадав, як подарував Залужному одну зі своїх книг, а у відповідь генерал зачитав рядок з віршів поета. Як виявилося, головком ЗСУ - шанувальник його творчості.

Нагадаємо, раніше Сергій Жадан розповів, що не зміг виступити зі своєю музичною групою "Жадан і Собаки" на благодійному концерті в Мілані (Італія) ‒ через пряму заборону організаторів. Про це розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі грають в пацифізм і подвійні стандарти і щиро вважають, що, захищаючи свої життя і свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з насильниками і мародерами, є фашистами і екстремістами", – гнівно написав літератор.

Сергій Жадан відвідав місто Бахмут на Донеччині, в якому вже кілька місяців йдуть дуже жорстокі бої ЗСУ з російськими окупантами.

"Бахмут побитий і спалений. Потрапляєш в місто, як в жерстяної барабан, по якому регулярно б'ють палицею: більш об'ємні і обнадійливі звуки наших виходів, противний свист їх хв.Не розумієш, куди і коли може прилетіти. У центрі порожньо. Трохи далі вулицями трапляються цивільні - жінка сидить на пенечке, ловить мобільний зв'язок, чоловік прибирає сміття біля сміттєвих баків, закохана пара стоїть на перехресті, завмерли, про щось шепочуться", - писав тоді він.

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