Переговори Києва та Москви можливі після деокупації Запоріжжя та Херсонщини - радник Залужного

В України в цій війні немає шляху назад. Ми більше не будемо втрачати свої території, а будемо рухатися вперед, заявив Віктор Назаров.

Генерал Віктор Назаров назвав умову для переговорів Києва і Москви / Фото Громадське

Переговори України та країни-агресорки Росії можливі щонайменше після деокупації Запорізької та Херсонської областей. Про це заявив радник Головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров в інтерв'ю виданню Spiegel.

За його словами, ці два регіони мають вихід до Азовського моря та межують з Кримом.

"Росія втратить сухопутний коридор. Сам Крим теж опиниться під загрозою. Важлива і північ Луганської області. Контрнаступ там ускладнить контроль над окупованими територіями Донбасу", - сказав Назаров.

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Він додав, що війна таким чином переміститься до кордонів РФ.

"Росіяни намагаються не допустити цього всіма силами", - зазначив генерал.

За словами Назарова, в України в цій війні немає шляху назад. Ми більше не будемо втрачати свої території, а будемо рухатися вперед.

Генерал сказав, що наступ російських окупантів триває із середини січня, але у противника обмежені можливості. Окупанти можуть атакувати лише на вузькій ділянці фронту – в Бахмуті Донецької області. Але і там у армії РФ немає навіть тактичного успіху.

Як повідомляв Главред, в цьому ж інтерв'ю Назаров заявив, що українські військові зможуть почати контрнаступ для звільнення українських територій від окупантів, коли Київ отримає обіцяну зброю від Заходу. Також потрібен час, щоб підготувати захисників України до такого кроку.

Тим часом, за даними Інституту вивчення війни, російська окупаційна армія продовжує наступальні операції в районі Бахмута, на західній околиці Донецька і в цілому на заході Донецької області. Разом з тим військові країни-агресора тимчасово згорнули зусилля щодо оточення міста-фортеці з південного заходу і з північного сходу.

Аналітики ISW вважають, що окупанти можуть чинити тиск на ЗСУ, щоб ті відступили з Бахмута, зосередившись на північно-східному наступі.

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