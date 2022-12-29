"Місто як барабан, по якому б'ють палицею": Жадан вразив фото з Бахмута

Легендарний український літератор Сергій Жадан відвідав Бахмут на Донеччині, який залишається однією з найгарячіших точок України.

Сергій Жадан відвідав Бахмут / Колаж фото УНІАН та Instagram с. Жадана

Легенда ураїнської літератури, фронтмен рокгрупи "Жадан і Собаки" Сергій Жадан відвідав місто Бахмут у Донецькій області, в якому вже кілька місяців йдуть дуже жорстокі бої ЗСУ з російськими окупантами. Він поділився враженнями і фото зі своїми підписниками в Instagram.

"Бахмут побитий і спалений. Потрапляєш в місто, як в жерстяний барабан, по якому регулярно б'ють палицею: більш об'ємні і обнадійливі звуки наших виходів, противний свист їх хв.Не розумієш, куди і коли може прилетіти. У центрі порожньо. Трохи далі вулицями трапляються цивільні - жінка сидить, ловить мобільний зв'язок, чоловік прибирає сміття біля сміттєвих баків, закохана пара стоїть на перехресті, завмерли, про щось шепочуться", - говорить Жадан.

Письменник все ж запевнив фоловерів - незважаючи на всі жахи війни, Бахмут залишається як і раніше живим.

Нагадаємо, раніше Сергій Жадан не зміг виступити зі своєю музичною групою "Жадан і Собаки" на благодійному концерті в Мілані (Італія) ‒ через пряму заборону організаторів. Про це розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі грають в пацифізм і подвійні стандарти і щиро вважають, що, захищаючи свої життя і свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з насильниками і мародерами, є фашистами і екстремістами", – гнівно написав Жадан.

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