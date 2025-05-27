"Синочка з матусею": Даша Квіткова вперше публічно показала свого обранця

Ви дізнаєтеся:
- Як підтвердився новий роман Даші Квіткової
- З ким вона перебуває у стосунках
Українська відома блогерка Даша Квіткова, яка раніше провокувала чутки про новий роман, але не показувала обличчя обранця, засвітилася з 23-річним футболістом Володимиром Бражком на весіллі у друзів.
Главред знайшов у Мережі відео, на яких Даша і Володимир веселилися на святкуванні. Зазначимо, весілля футболіста Максима Дячука відбулося в Києві в ресторані Маяк.
На одному з відео футболіст і блогерка трималися за руки, а також Володимир або поцілував кохану, або сказав їй щось на вухо, у відповідь вона посміхнулася.
Шанувальники знаменитостей відреагували на кадри і написали безліч коментарів.
"Бражко ще дитина";
"Синочка з матусею";
"Як молодший брат", - зазначили користувачі соцмережі.
@la.brays Ну тепер остаточне підтвердження #бражко#дашаквіткова#вовабражко♬ gangstas paradise - favsoundds
Нагадаємо, раніше ходили чутки, що Даша і Володимир уже кілька місяців перебувають у стосунках, знаменитості не підтверджували і не спростовували новини, а також продовжували інтригувати таємничими фотографіями в соцмережах.
Також повідомлялося, що насправді вони вже перестали ховатися.
"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять... Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", - писали ЗМІ.
Дивіться відео, як Даша Квіткова провела час із Володимиром Бражком:
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Хто така Даша Квіткова?
Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Нікітою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.
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