"Синочка з матусею": Даша Квіткова вперше публічно показала свого обранця

Даша Квіткова не змогла приховати свої стосунки.

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Даша Квіткова - особисте життя / колаж: Главред, фото: скрін відео, instagram.com, Даша Квіткова

Ви дізнаєтеся:

Як підтвердився новий роман Даші Квіткової

З ким вона перебуває у стосунках

Українська відома блогерка Даша Квіткова, яка раніше провокувала чутки про новий роман, але не показувала обличчя обранця, засвітилася з 23-річним футболістом Володимиром Бражком на весіллі у друзів.

Главред знайшов у Мережі відео, на яких Даша і Володимир веселилися на святкуванні. Зазначимо, весілля футболіста Максима Дячука відбулося в Києві в ресторані Маяк.

відео дня

На одному з відео футболіст і блогерка трималися за руки, а також Володимир або поцілував кохану, або сказав їй щось на вухо, у відповідь вона посміхнулася.

Шанувальники знаменитостей відреагували на кадри і написали безліч коментарів.

"Бражко ще дитина";

"Синочка з матусею";

"Як молодший брат", - зазначили користувачі соцмережі.

Реакція шанувальників на новий роман Даші Квіткової / фото: скрін tiktok.com/@la.brays/

Нагадаємо, раніше ходили чутки, що Даша і Володимир уже кілька місяців перебувають у стосунках, знаменитості не підтверджували і не спростовували новини, а також продовжували інтригувати таємничими фотографіями в соцмережах.

Також повідомлялося, що насправді вони вже перестали ховатися.

"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять... Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", - писали ЗМІ.

Дивіться відео, як Даша Квіткова провела час із Володимиром Бражком:

Даша Квіткова з бойфрендом / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

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Хто така Даша Квіткова? Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Нікітою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

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