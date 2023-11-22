"Першовідкрили один одного": путініст Воля зганьбився жартами про "Велику Росію"

Відомий російський стендап-комік Павло Воля вкотре довів, що є рупором кремлівської пропаганди.

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Воля відзначився поганими і вульгарними жартами про історію РФ / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Скандально відомий російський комік і путініст Павло Воля (у 2000-і роки відомий як "гламурний покидьок") зганьбився новим скетчем про історію "Великої Росії" в черговому випуску гумористичного шоу Comedy Club на пропагандистському каналі ТНТ.

Воля дуже награно захоплювався тим, які величезні території захопила країна-терористка, а також захоплювався "істинно російськими" мандрівниками, які ці землі "відкрили" (про вчених і офіцерів типу німця Беллісгаунзена і данця Берінга комік, природно, не згадав).

Ну і ‒ для того, щоб до кінця відповідати статусу кремлівського посіпаки - Воля спробував принизити європейських мандрівників типу Фернана Магеллана. І пішло жартував при цьому.

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"Вони схожі не на першовідкривачів, а на мужиків, які впали в мереживні труси жіночі. Взагалі, таке відчуття, що ці першовідкривачі першовідкрили один одного. А ось як виглядали наші першовідкривачі! Запам'ятайте їх! Відразу видно, що закон про заборону гей-пропаганди ще 400 років тому набрав чинності", – сказав Воля.

Ну і, природно, комік не втримався від класичного російського тюремного гумору ‒ мовляв, західні вчені відкрили безліч екзотичних країн (які стали зараз елітними курортами) а російські мандрівники, продовжив путініст з гордістю, відкрили місця, куди "можна поїхати на 15 років" (тобто у в'язницю).

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в окупованому Донецьку восени загинув російський пропагандист, особистий " воєнкор "ліквідованого бойовика" Мотороли " Геннадій Дубовий.

Нагадавши, дочка Володимира Соловйова, головного російського пропагандиста, який ненавидить українців і Україну і всіляко підтримує вбивства мирних громадян Катерина, відкрито виступила проти нападу Росії на Україну.

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