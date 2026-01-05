Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Метт Деймон і Бен Аффлек знову разом на екрані: трейлер новинки

Віталій Кірсанов
5 січня 2026, 22:48
212
"Зрив" написав і зняв американський кінорежисер і кінопродюсер Джо Карнахан.
Метт Деймон і Бен Аффлек знову разом на екрані
Метт Деймон і Бен Аффлек знову разом на екрані / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Кримінальна історія заснована на реальних подіях
  • Фільм розповідає про команду поліцейських у Маямі

Стрімінговий сервіс Netflix представив офіційний трейлер кримінального трилера "Зрив" (The Rip), у якому Бен Аффлек і Метт Деймон знову з'являться разом на екрані.

Фільм розповідає про команду поліцейських у Маямі, яка знаходить у покинутому сховищі 20 мільйонів доларів. Знахідка швидко сіє недовіру між колегами - копи починають підозрювати один одного, а на слід грошей виходять небезпечні гравці:

відео дня

"Довіра має свою ціну... Хто її заплатить?", - звучить слоган фільму.

"Зрив" написав і зняв американський кінорежисер і кінопродюсер Джо Карнахан ("Наркобарон", "Козирні тузи" і "Команда А"). У трейлері зазначається, що кримінальна історія заснована на реальних подіях.

Крім Аффлека і Деймона, у стрічці зіграли Стівен Юн ("Сварка", "Мікі 17"), Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою", "Все гаразд"), Саша Калле ("Флеш"), Каталіна Сандіно Морено ("Зовні", "Тиха ніч"), Скотт Едкінс ("Незаперечний", "Джон Вік 4") і Кайл Чандлер ("Манчестер біля моря", "Годзілла II: Король монстрів").

Новинки кіно

Улюблений багатьма глядачами серіал "Гострі картузи" скоро повернеться на екрани - тепер уже у форматі повного метра. Netflix підтвердив вихід нової картини з Кілліаном Мерфі і вже оголосив назву - "Гострі картузи: Безсмертна людина".

Продюсерська компанія американського актора Джонні Деппа IN.2 Film (Великобританія) планує зняти фільм за мотивами роману "Майстер і Маргарита" радянського письменника Михайла Булгакова.

Зовсім скоро на екрани вийде фінальний епізод серіалу "Дуже дивні справи", який збирав до перегляду тисячі глядачів по всьому світу.

Вас може зацікавити:

Що таке Netflix

Netflix - американський провайдер медійних послуг і продюсерська компанія зі штаб-квартирою в Лос-Гатос, Каліфорнія.

Компанія була заснована 1997 року Рідом Гастінгсом і Марком Рендолфом у Скотс-Валлі, Каліфорнія, повідомляє Вікіпедія.

У 2022 році Netflix призупинив свою діяльність у Росії після того, як закон зобов'язав його транслювати російські державні канали.

Хоча компанія була присутня на російському ринку з 2016 року, вона призупинила всі проєкти і розірвала зв'язки з Росією на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну. Підключитися до сервісу або продовжити старі підписки стало неможливо.

За словами представників компанії у квітні 2022 року, через вихід із Росії Netflix втратив 700 000 платних передплатників

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Бен Аффлек Метт Деймон серіали Netflix новини кіно Netflix
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США можуть скоро взяти Гренландію під свій контроль - Politico

США можуть скоро взяти Гренландію під свій контроль - Politico

23:54Світ
Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

22:20Війна
Повалення Мадуро готує неприємний "сюрприз для України" - що задумали в Кремлі

Повалення Мадуро готує неприємний "сюрприз для України" - що задумали в Кремлі

22:01Новини
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Останні новини

23:54

США можуть скоро взяти Гренландію під свій контроль - Politico

22:48

Метт Деймон і Бен Аффлек знову разом на екрані: трейлер новинкиВідео

22:47

Відома співачка показала, як її донька прощається з татом-військовим перед поїздкою на фронтВідео

22:20

Три Ту-95МС здійснили маневр: існує загроза пуску ракет, що відомо

22:01

Повалення Мадуро готує неприємний "сюрприз для України" - що задумали в Кремлі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:40

Без світла тричі на добу: свіжий графік вимкнень для Дніпропетровщини на 6 січняФото

21:32

Біля Мексики помітили американську "вбивцю підводних човнів": що задумали у США

21:27

Більше не потітимуть взимку: чим натерти вікна, щоб позбутися проблеми

21:16

Росія завдала масованих ударів по американських заводах - в МЗС зробили заяву

Реклама
21:12

Новорічна романтика: Марія Кравець поділилася рідкісним фото з бойфрендом

21:12

Екстрені відключення скасовано: графік відключень для Києва та області на 6 січняФото

20:33

Масштабний блекаут у Росії можливий лише за однієї умови - розкрито сценарій

20:33

"Страшна свиня": Христина Соловій різко розкритикувала себе у стосунках

20:33

Ракети замість переговорів: Зеленський різко відреагував на атаку РФ по УкраїніВідео

20:21

Три знаки зодіаку різко змінять долю: у кого буде шанс змінити життя

20:06

Господині радять насипати корицю в раковину: це вирішить поширену проблему

20:01

Сумнівна економія: чому вимикати опалення, коли вас немає вдома — погане рішення

19:44

У Львові посеред ночі жінка напала на ветерана, який повернувся з полону

19:41

Революція в "Динамо": Костюк назвав гравців, які замінять ветеранів у основі

19:22

Росіяни встановлюють ПЗРК на "Шахеди": Ігнат сказав, як Україна протистоїть ворогу

Реклама
19:21

Скарб під Черніговом розкрив головний секрет еліт Київської Русі – що там знайшлиВідео

19:10

РФ готує масований удар: окупанти накопичили близько 900 дронівПогляд

19:05

45-річна зірка "Будиночку на щастя" дала рідкісний коментар про весілля

19:04

Чому жовтіє листя у кімнатних рослин: причини, про які багато хто не здогадується

18:55

Відключення світла 6 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла у вівторок

18:47

Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подорожчав базовий продукт

18:43

Рішення вже ухвалене: названо суму та часові рамки великого траншу від ЄС

18:29

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

18:18

В Україні готують масштабні зміни для військових - новий міністр представить план

18:11

У Києві закликають жителів не купатися у водоймах на Водохреще - деталі

18:10

Українців попередили про серйозну небезпеку: названо дату, коли налетить потужний шторм

17:34

Операція "Труба 2.0": росіяни використали газопровід для прориву до великого містаВідео

17:08

Український воротар претендує на звання найкращого у світі у 2025 році - хто він

17:07

Небезпечні періоди чекають на українців: названо дати жорстких магнітних бур

16:59

Звариться за 10 хвилин: як кмітливі господині прискорюють приготування картоплі

16:44

"Спеціальний формат": ЗМІ розкрили, яку нову посаду може отримати Дмитро Кулеба

16:44

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

16:37

На смак як бабусині пиріжки: рецепт лінивих коржиків з картоплею і грибами

16:30

Учасниць "Холостяка" прорвало: розгорівся скандал через зізнання Тараса Цимбалюка

16:13

Чому 6 січня не можна нічого виносити з дому: яке церковне свято

Реклама
16:09

Синьо-жовтий: єдиний правильний - хто і навіщо каже інакш

16:02

Росія вночі піднімала стратегічну авіацію, але відмовилась від атаки - що сталось

15:49

Дієтологи назвали рибу головним продуктом зими: які види найкорисніші

15:41

Росія розбомбила американський завод у Дніпрі: мер розповів про наслідки

15:32

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

15:22

Гороскоп на завтра 6 січня: Дівам - радісні новини, Стрільцям - зрада

15:18

Може зруйнувати авто: водіям назвали головний "мінус" підземного паркінгу

15:12

Кремль в страху через спецоперацію США в Венесуелі: чого боїться Росія

15:06

Водіїв закликали покласти котячий наповнювач у авто: причина здивує багатьох

14:57

Чорний силует швидший за потяг: у київському метро фіксують загадкове явище

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти