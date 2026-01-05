Метт Деймон і Бен Аффлек знову разом на екрані: трейлер новинки

"Зрив" написав і зняв американський кінорежисер і кінопродюсер Джо Карнахан.

Кримінальна історія заснована на реальних подіях

Фільм розповідає про команду поліцейських у Маямі

Стрімінговий сервіс Netflix представив офіційний трейлер кримінального трилера "Зрив" (The Rip), у якому Бен Аффлек і Метт Деймон знову з'являться разом на екрані.

Фільм розповідає про команду поліцейських у Маямі, яка знаходить у покинутому сховищі 20 мільйонів доларів. Знахідка швидко сіє недовіру між колегами - копи починають підозрювати один одного, а на слід грошей виходять небезпечні гравці:

"Довіра має свою ціну... Хто її заплатить?", - звучить слоган фільму.

"Зрив" написав і зняв американський кінорежисер і кінопродюсер Джо Карнахан ("Наркобарон", "Козирні тузи" і "Команда А"). У трейлері зазначається, що кримінальна історія заснована на реальних подіях.

Крім Аффлека і Деймона, у стрічці зіграли Стівен Юн ("Сварка", "Мікі 17"), Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою", "Все гаразд"), Саша Калле ("Флеш"), Каталіна Сандіно Морено ("Зовні", "Тиха ніч"), Скотт Едкінс ("Незаперечний", "Джон Вік 4") і Кайл Чандлер ("Манчестер біля моря", "Годзілла II: Король монстрів").

Що таке Netflix Netflix - американський провайдер медійних послуг і продюсерська компанія зі штаб-квартирою в Лос-Гатос, Каліфорнія. Компанія була заснована 1997 року Рідом Гастінгсом і Марком Рендолфом у Скотс-Валлі, Каліфорнія, повідомляє Вікіпедія. У 2022 році Netflix призупинив свою діяльність у Росії після того, як закон зобов'язав його транслювати російські державні канали. Хоча компанія була присутня на російському ринку з 2016 року, вона призупинила всі проєкти і розірвала зв'язки з Росією на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну. Підключитися до сервісу або продовжити старі підписки стало неможливо. За словами представників компанії у квітні 2022 року, через вихід із Росії Netflix втратив 700 000 платних передплатників

