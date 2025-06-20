"Він почав брехати": учаснику "Холостячки" з Огнєвіч зрадив його коханий

Стисло:
- Після участі в "Холостячці" Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут і зіграв весілля зі своїм давнім партнером
- На проєкт з Огнєвіч він потрапив через невірність обранця
Фрідайвер Андрій Хветкевич узяв участь у романтичному реаліті-шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. Тривалий час він був серед фаворитів співачки, та вибув із проєкту за два кроки до фіналу.
Влітку 2022 року Хветкевич здійснив камінг-аут. Тоді ж він освідчився своєму бойфренду-колумбійцю Феліпе, а трохи менше ніж за рік, навесні 2023-го, пара зіграла весілля. Злата Огнєвіч підтримала Андрія і була важливою гостею на весільній церемонії.
Андрій зустрічався з Феліпе близько шести років до того, як вирішив узяти участь у "Холостячці" - пара посварилася і розірвала стосунки, а вже на проєкті у Хветкевича зародилися почуття до Злати. Але співачка обрала іншого, а Андрій зрозумів, що хоче провести життя з Феліпе.
Раніше Хветкевич розповідав, що він розійшовся з Феліпе, оскільки той зробив йому пропозицію - чоловік не готовий був прийняти її і здійснити камінг-аут, тому пішов від бойфренда.
Однак це виявилося не всією правдою. В інтерв'ю Славі Дьоміну Андрій Хветкевич зізнався: Феліпе був невірний йому. "У мене була камера вдома, я був у відрядженні. Я побачив на камері щось дивне і почав запитувати, що це таке. Він почав брехати. Якщо б він не брехав, все було б гаразд. Але була брехня, я подумав, що щось тут не так, ми закінчуємося ці стосунки. Після цього я пішов на "Холостячку". Я подумав, якщо в особистих стосунках все погано, то піду на шоу. Коли я зник з Мережі на час знімань, Феліпе почав панікувати, навіть прилетів до України. Коли знімання закінчилися, ми з ним зустрілися в Україні. Він просив вибачення, і все інше", - розповів учасник "Холостячки".
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Що таке Холостячка?
Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.
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