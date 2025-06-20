"Він почав брехати": учаснику "Холостячки" з Огнєвіч зрадив його коханий

Андрій Хветкевич зізнався, що опинився на проєкті через невірність партнера.

https://glavred.net/stars/on-nachal-vrat-uchastniku-holostyachki-s-ognevich-izmenil-ego-vozlyublennyy-10674806.html Посилання скопійоване

Андрій Хветкевич особисте життя - фрідайвер розповів про невірність партнера / колаж: Главред, фото: instagram.com/diveeasy

Стисло:

Після участі в "Холостячці" Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут і зіграв весілля зі своїм давнім партнером

На проєкт з Огнєвіч він потрапив через невірність обранця

Фрідайвер Андрій Хветкевич узяв участь у романтичному реаліті-шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. Тривалий час він був серед фаворитів співачки, та вибув із проєкту за два кроки до фіналу.

Влітку 2022 року Хветкевич здійснив камінг-аут. Тоді ж він освідчився своєму бойфренду-колумбійцю Феліпе, а трохи менше ніж за рік, навесні 2023-го, пара зіграла весілля. Злата Огнєвіч підтримала Андрія і була важливою гостею на весільній церемонії.

відео дня

Андрій зустрічався з Феліпе близько шести років до того, як вирішив узяти участь у "Холостячці" - пара посварилася і розірвала стосунки, а вже на проєкті у Хветкевича зародилися почуття до Злати. Але співачка обрала іншого, а Андрій зрозумів, що хоче провести життя з Феліпе.

Весілля Андрія Хветкевича і Феліпе / instagram.com/diveeasy

Раніше Хветкевич розповідав, що він розійшовся з Феліпе, оскільки той зробив йому пропозицію - чоловік не готовий був прийняти її і здійснити камінг-аут, тому пішов від бойфренда.

Однак це виявилося не всією правдою. В інтерв'ю Славі Дьоміну Андрій Хветкевич зізнався: Феліпе був невірний йому. "У мене була камера вдома, я був у відрядженні. Я побачив на камері щось дивне і почав запитувати, що це таке. Він почав брехати. Якщо б він не брехав, все було б гаразд. Але була брехня, я подумав, що щось тут не так, ми закінчуємося ці стосунки. Після цього я пішов на "Холостячку". Я подумав, якщо в особистих стосунках все погано, то піду на шоу. Коли я зник з Мережі на час знімань, Феліпе почав панікувати, навіть прилетів до України. Коли знімання закінчилися, ми з ним зустрілися в Україні. Він просив вибачення, і все інше", - розповів учасник "Холостячки".

Андрій Хветкевич особисте життя - фрідайвер розповів про невірність партнера / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Потап за кордоном потрапив до лікарні. Він опублікував серію фотографій з карети швидкої допомоги і лікарняної палати, і гаряче дякував лікарям за порятунок.

Також українська співачка Тоня Матвієнко зізналася в "нездоровому" схудненні. Хоча артистка й отримує безліч компліментів з приводу своєї зовнішності, повторювати її досвід вона не радить.

Читайте також:

Що таке Холостячка? Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред