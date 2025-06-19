З колишнім Каменських: Злата Огнєвіч у весільній сукні засвітила щасливий момент

Коротко:
- Злата Огнєвіч опублікувала кадри у вінчальній сукні
- Її парою виявився артист, який раніше співпрацював із Настею Каменських
Після гучного розставання з переможцем шоу "Холостячка-2", головною героїнею якого була Злата Огнєвіч, про особисте життя співачки відомо не дуже багато. Час від часу їй приписують різні романи, але всі вони залишаються лише чутками.
Інша справа - те, про що розповідає сама Злата. Так сьогодні в її блозі в Instagram з'явилося відео, на якому вона у весільній сукні та з букетом з'явилася в обіймах співака Ostrovskyi (Віталій Островський). Пара підписала ролик: "Дякую всім, хто був сьогодні з нами в цей день".
У коментарях думки розділилися: одні вітають Злату і Віталія зі щасливою подією, інші переконані, що це кадри зі зйомок нового кліпу, де артисти виступлять дуетом. Самі зірки поки що тримають інтригу.
Злата Огнєвіч і Ostrovskyi, ймовірно, познайомилися наприкінці минулого року під час зйомок казкового музичного фільму "Різдво. Ти не один", який на Святвечір показували на 1+1 Україна. У ньому вони зіграли пару БІЛИХ - досконалих істот із бездоганного світу.
Варто зазначити, що навесні та влітку 2024-го року Островський активно співпрацював з іншою українською співачкою, з якою йому також приписували пристрасний роман. Йдеться про Настю Каменських. Спершу співак взяв участь у зйомках кліпу NK "Moloko", а потім вийшла їхня дуетна пісня і кліп "Гріхи".
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Хто така Злата Огнєвіч?
Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.
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