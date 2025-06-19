З колишнім Каменських: Злата Огнєвіч у весільній сукні засвітила щасливий момент

Іскри між Огнєвіч та Ostrovskyi помітні неозброєним оком.

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Злата Огнєвіч особисте життя - що у співачки з Ostrovskyi / колаж: Главред, фото: instagram.com/therealostrovskyi, instagram.com/zlata.ognevich

Коротко:

Злата Огнєвіч опублікувала кадри у вінчальній сукні

Її парою виявився артист, який раніше співпрацював із Настею Каменських

Після гучного розставання з переможцем шоу "Холостячка-2", головною героїнею якого була Злата Огнєвіч, про особисте життя співачки відомо не дуже багато. Час від часу їй приписують різні романи, але всі вони залишаються лише чутками.

Інша справа - те, про що розповідає сама Злата. Так сьогодні в її блозі в Instagram з'явилося відео, на якому вона у весільній сукні та з букетом з'явилася в обіймах співака Ostrovskyi (Віталій Островський). Пара підписала ролик: "Дякую всім, хто був сьогодні з нами в цей день".

відео дня

У коментарях думки розділилися: одні вітають Злату і Віталія зі щасливою подією, інші переконані, що це кадри зі зйомок нового кліпу, де артисти виступлять дуетом. Самі зірки поки що тримають інтригу.

Злата Огнєвіч особисте життя - що у співачки з Ostrovskyi / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч особисте життя - що у співачки з Ostrovskyi / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч і Ostrovskyi, ймовірно, познайомилися наприкінці минулого року під час зйомок казкового музичного фільму "Різдво. Ти не один", який на Святвечір показували на 1+1 Україна. У ньому вони зіграли пару БІЛИХ - досконалих істот із бездоганного світу.

Ostrovskyi та Злата Огнєвіч на зйомках фільму "Різдво. Ти не один" / instagram.com/zlata.ognevich

Варто зазначити, що навесні та влітку 2024-го року Островський активно співпрацював з іншою українською співачкою, з якою йому також приписували пристрасний роман. Йдеться про Настю Каменських. Спершу співак взяв участь у зйомках кліпу NK "Moloko", а потім вийшла їхня дуетна пісня і кліп "Гріхи".

Ostrovskyi і NK тісно співпрацювали у 2024 році / instagram.com/kamenskux

Ostrovskyi і NK тісно співпрацювали у 2024 році / instagram.com/kamenskux

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Хто така Злата Огнєвіч? Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

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