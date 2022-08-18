Учасник Холостячки здійснив камінг-аут і розповів про заручини з обранцем: Огневич відреагувала

Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут - реакція Злати Огневич / instagram.com/diveeasy

Учасник 2 сезону романтичного реаліті-шоу Холостячка, головною героїнею якого була українська співачка Злата Огневич, підводний фотограф і фрідайвер Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут.

На своїй сторінці в Instagram він повідомив, що нарешті відкинув стереотипи, зізнався в любові і зробив пропозицію своєму обранцеві, який, до слова, відповів "так".

"Довгий час я керувався стереотипами і не був чесним перед собою. Протягом останнього року я багато думав і розмірковував над собою, і нарешті я готовий поділитися з усіма вами своєю правдою. Я знаю, що ви мене любите, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Я знаю, що у вас можуть бути запитання (бо у мене точно були). У будь-якому випадку, я такий який є, і я вчуся приймати і любити себе.Нещодавно він сказав "Так", і сьогодні ми їдемо у невелику відпустку до Європи, щоб відсвяткувати наше заручення та його день народження", - написав Хветкевич під фото, де він і його наречений-колумбієць цілуються під водою.

Андрій покинув проєкт Холостячка в 10 серії, за два кроки до фіналу. Чоловік зазначав, що йде з важким серцем, адже до Злати Огневич у нього з'вилися справжні почуття.

Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут - реакція Злати Огневич / instagram.com/diveeasy

Камінг-аут дався Хветкевичу не просто. У коментарях і Instagram-сторіс його хвалять за сміливість і вітають з заручинами. До привітань приєдналися переможець Холостячки Андрій Задворний, український співак Меловін, який минулого літа також розповів про свою бісексуальну орієнтацію, зірковий екстрасенс Макс Гордєєв, ведучий Холостячки Григорій Решетник і навіть сама Злата Огневич. Співачка на своїй сторінці написала: "Андрію, я так рада за тебе! Кохання вашій парі! Прекрасний і сміливий пост! Поважаю твій вибір і щирість!"

Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут - реакція Злати Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Раніше українські ЗМІ застукали "холостяка" Мішу Заливако за ніжностями з переможницею 11 сезону Ганною Богдан. Пара, яка нещодавно оголосила про розставання, милувалася прямо на вулиці.

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