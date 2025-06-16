Потап за кордоном потрапив до лікарні: "Подяка лікарям"

Стисло:
- Потап натякнув на проблеми зі здоров'ям знімками з лікарні
- Зараз артист на госпіталізації
Музичний продюсер і виконавець Потап на собі відчув, яким специфічним може бути почуття гумору в долі: він мріяв про паузу, але життя припасло для нього незвичайний "сюжетний поворот".
Артист, який зараз живе за кордоном, опинився в лікарні. У своєму блозі в Instagram він показав низку фото з карети швидкої допомоги та лікарняної палати.
"Опа. Сюжетний поворот. Мріяв зробити паузу - збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Подяка лікарям - I'm alive (Я живий)!" - написав Потап. Причину своєї госпіталізації він розкривати не став. Також артист промовчав про свій стан зараз.
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Хто такий Потап?
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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