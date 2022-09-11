Андрій Хветкевич, який здійснив камінг-аут, розповів, хто на Холостячці йому подобався, як чоловік

Хветкевич розповів, хто з чоловіків йому подобався на Холостячці / instagram.com/diveeasy

Учасник 2 сезону романтичного реаліті-шоу Холостячка, головною героїнею якого була українська співачка Злата Огневич, підводний фотограф і фрідайвер Андрій Хветкевич нещодавно здійснив камінг-аут, як бісексуал. Чоловік планує пов'язати свою долю з бойфрендом, з яким у нього були серйозні стосунки ще до початку проєкту.

Як вийшло, що він, зустрівши свою справжню любов, пішов шукати щастя на Холостячку, і хто з учасників подобався, йому, як чоловік, він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Так Хветкевич вперше зізнався - з нареченим він перебував у відносинах задовго до зустрічі зі Златою Огневич. Однак перед проєктом чоловіки прийняли рішення розійтися. "З Філіпе ми насправді скоро будемо 6 років разом. Ми розійшлись до Холостячки. Тому що він зробив мені пропозицію, але я сказав, що я не готовий. Тому що якщо ми будемо одруживатись, то я повинен буду зробити камінг-аут. А я був не готовий. Тоді він сказав, що ми розходимося", - згадує Андрій.

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Розрив з коханим сильно підкосив його. Він прийняв рішення рухатися далі і подумав, що відносини з Огневич можуть зцілити його. "Я йшов з наміром побудувати стосунки. Я був дуже засмучений. Я хотів щось нове, щось із України, щоб також моя мама була щаслива, і бачила звичайну сім'ю", - каже він.

На проєкті між Андрієм і Златою вирували справжні, непідробні пристрасті. Однак він вибув за два кроки до фіналу.

Аліні Доротюк Хветкевич зізнався, що симпатизував деяким суперникам на проєкті. "Я вам скажу, що всі чоловіки буди дуже класні, достойні Злати. І так, мені подобались два чоловіки. Це Рома Свечкоренко. Він дуже красивий, ну дуже красивий. І Діма Шевченко. Він дуже мужній, класний такий. Просто дуже класний мужчина", - посміхаючись підмітив він.

Дмитро Шевченко та Роман Свечкоренко - фаворити Андрія Хветкевича на проєкті Холостячка / instagram.com/dmitrij_sheff, instagram.com/svechkorenko

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