Святослав Вакарчук дав рідкісний коментар про сина: "Все склалося"

Вакарчук розкрив два цікаві факти про первістка.

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Святослав Вакарчук через сина заспівав із Badstreet Boys - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, instagram.com/badstreetboys_fan

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Badstreet Boys записали фіт зі Святославом Вакарчуком

Артист зізнався, чому зважився знятися в пародії на свою творчість

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук рідко говорить про свою сім'ю. Довгоочікуване потомство в нього з'явилося лише кілька років тому: 2021 року народився син Іван, а рік по тому - донька Соломія. Тепер співак ревно оберігає їхнє приватне життя.

Однак кілька цікавих деталей нещодавно Вакарчук все ж повідомив. Тим паче що привід виявився вельми благородним.

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Український колектив Badstreet Boys, відомий своїми музичними пародіями на популярні хіти, оголосив про нову благодійну ініціативу - вони збирають донати на дрони для ЗСУ. Артисти зняли кліп, у якому обіграли трек Океану Ельзи 2001 року "911". У ньому в пародійній версії себе знявся і сам Святослав Вакарчук.

Пізніше співак зазначив, що є не частим гостем подібних проєктів, але відмовити Badstreet Boys не зміг: по-перше, "911" - це улюблена пісня його сина Івана, по-друге прем'єра благодійного кліпу-пародії відбулася на четвертий День народження Вакарчука-молодшого.

Святослав Вакарчук через сина заспівав із Badstreet Boys - деталі / instagram.com/atlasweekend

Святослав Вакарчук через сина заспівав з Badstreet Boys - деталі / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Хто такий Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

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