Святослав Вакарчук дав рідкісний коментар про сина: "Все склалося"

Стисло:
- Badstreet Boys записали фіт зі Святославом Вакарчуком
- Артист зізнався, чому зважився знятися в пародії на свою творчість
Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук рідко говорить про свою сім'ю. Довгоочікуване потомство в нього з'явилося лише кілька років тому: 2021 року народився син Іван, а рік по тому - донька Соломія. Тепер співак ревно оберігає їхнє приватне життя.
Однак кілька цікавих деталей нещодавно Вакарчук все ж повідомив. Тим паче що привід виявився вельми благородним.
Український колектив Badstreet Boys, відомий своїми музичними пародіями на популярні хіти, оголосив про нову благодійну ініціативу - вони збирають донати на дрони для ЗСУ. Артисти зняли кліп, у якому обіграли трек Океану Ельзи 2001 року "911". У ньому в пародійній версії себе знявся і сам Святослав Вакарчук.
Пізніше співак зазначив, що є не частим гостем подібних проєктів, але відмовити Badstreet Boys не зміг: по-перше, "911" - це улюблена пісня його сина Івана, по-друге прем'єра благодійного кліпу-пародії відбулася на четвертий День народження Вакарчука-молодшого.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що шоумен Андрій Бєдняков возз'єднався з колишньою дружиною, акторкою Настею Короткою, та їхніми двома спільними дітьми в Україні.
Також український музичний продюсер Олена Мозгова зізналася, з ким готова порвати назавжди, та чому їй, вільній і самостійній жінці, не до душі "праведники".
Читайте також:
- "Алан це не розуміє": Макс Барських зізнався, через що свариться з Бадоєвим
- Тарас Цимбалюк показав своїх батьків - реакція шанувальників
- Утікач Олег Винник потрапив у нові великі неприємності за кордоном - деталі
Хто такий Святослав Вакарчук?
Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред