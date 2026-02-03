"Це шоу зі сценарієм": Цимбалюк видав, що відбувається за кадром "Холостяка"

Актор вирішив розкрити всі таємниці шоу "Холостяк".

Тарас Цимбалюк - Холостяк 14 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк розповів, як знімається шоу "Холостяк"

Чи є на "Холостяку" сценарій

Український актор Тарас Цимбалюк опинився в центрі скандалів через свою участь у шоу "Холостяк 14". Головний герой проєкту вирішив наостанок чесно розповісти про закулісся шоу в Instagram.

Актор відповів на запитання шанувальника про те, чому Тарас ставився несерйозно до своєї участі в "Холостяку". Цимбалюк пояснив, що у нього були зовсім інші очікування від проекту.

Тарас Цимбалюк - сценарій Холостяка / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Перед початком зйомок у мене була більш глобальна віра в цей проект, в повномасштабну єдність думок з продюсерами. Після старту, після знайомства з форматом зйомок, відчуття до всього змінилися. Але все вже було на певних рейках", - зізнався Холостяк.

Цимбалюк визнав, що шоу будувалося навколо продуманого сценарію і драматургії, якою керувала команда проекту.

Тарас Цимбалюк - особисте життя / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Ще багато чудових людей, з якими ми провели незабутні миті. Але ключове — це шоу, де є сценарій, щоденні брифи, типажі, амплуа, нескінченні сюрпризи вранці і, на превеликий жаль, свобода дій зовсім не в усьому", — підкреслив Тарас.

Сам актор також висловив жаль, що недостатньо вивчив стан речей на проекті до його старту, натякаючи, що був змушений грати за його правилами.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Про особу: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

