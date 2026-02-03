"Це шоу зі сценарієм": Цимбалюк видав, що відбувається за кадром "Холостяка"

Ви дізнаєтеся:
Український актор Тарас Цимбалюк опинився в центрі скандалів через свою участь у шоу "Холостяк 14". Головний герой проєкту вирішив наостанок чесно розповісти про закулісся шоу в Instagram.
Актор відповів на запитання шанувальника про те, чому Тарас ставився несерйозно до своєї участі в "Холостяку". Цимбалюк пояснив, що у нього були зовсім інші очікування від проекту.
"Перед початком зйомок у мене була більш глобальна віра в цей проект, в повномасштабну єдність думок з продюсерами. Після старту, після знайомства з форматом зйомок, відчуття до всього змінилися. Але все вже було на певних рейках", - зізнався Холостяк.
Цимбалюк визнав, що шоу будувалося навколо продуманого сценарію і драматургії, якою керувала команда проекту.
"Ще багато чудових людей, з якими ми провели незабутні миті. Але ключове — це шоу, де є сценарій, щоденні брифи, типажі, амплуа, нескінченні сюрпризи вранці і, на превеликий жаль, свобода дій зовсім не в усьому", — підкреслив Тарас.
Сам актор також висловив жаль, що недостатньо вивчив стан речей на проекті до його старту, натякаючи, що був змушений грати за його правилами.
Про особу: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
