"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

Христина Трохимчук
17 березня 2026, 05:55
Нещодавно Ані Лорак стала російською "співачкою року".
Ви дізнаєтеся:

  • Ані Лорак отримала нагороду "Співачка року"
  • Як на це відреагували в російському шоу-бізнесі

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, отримала премію "Співачка року" в РФ. Однак не всі представники російського шоу-бізнесу залишилися задоволені тим, що артистка, яка втекла з України, отримала таке визнання, повідомляють російські Telegram-канали.

Відверто про тріумф Лорак на премії "Вікторія" висловилася російська співачка Mona. Молода артистка вважає, що Лорак забирає місце у молодих і перспективних зірок. Також вона висловилася про Ані Лорак, зазначивши, що вона досі не є "своєю" для бомонду країни-агресора і багато хто пам'ятає про її українське походження.

Ані Лорак із донькою на російській премії
Ані Лорак з донькою на російській премії / скрін з відео

"Називати співачкою року Ані Лорак не можна. По-перше, вона не наша, по-друге, вже трохи застаріла, потрібно давати дорогу більш молодим і перспективним, як це робить Філіп Кіркоров", — заявила Mona.

Іронії ситуації додає те, що співачкою року на цій премії могла стати Лоліта Мілявська — ще одна зрадниця України. Також нагороду Лорак вручив Філіп Кіркоров, який є її близьким другом і прокладав шлях співачці на російській сцені.

Ані Лорак викликала обурення російських зірок / фото: instagram.com, Ані Лорак

Нагадаємо, що під час премії "Вікторія" дочка Ані Лорак влаштувала сцену під час вручення нагороди її матері. Софія заливалася сльозами і пізніше заявила, що була впевнена у програші Лорак.

Раніше Главред повідомляв, що були оприлюднені нові подробиці про стан здоров'я блогерки та ведучої Валерії Чекаліної (Лерчек). На тлі судового процесу у справі про фінансові махінації та після народження четвертої дитини у знаменитості виявили онкологічне захворювання.

Також хореограф Франциско Гомес, відомий як суддя популярних танцювальних шоу, оголосив про заручини. Пропозиція руки і серця відбулася в романтичній обстановці. За словами артиста, він відповів коханій без найменших роздумів.

Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23.

