ДіКапріо з вусами та Демі Мур у пір'ї: найяскравіші образи на "Оскарі 2026"

Еліна Чигис
16 березня 2026, 10:43
Багато знаменитостей здивували своїми образами на червоній доріжці "Оскара".
Оскар 2026
Голлівудські актори підкорили своїми образами на "Оскарі" / колаж: Главред, фото: instagram.com/theacademy/

У ніч на 16 березня увага кінолюбителів була прикута до церемонії нагородження премії "Оскар 2026". Знаменитості, як завжди, здивували своїми розкішними образами, а деякі й зміною іміджу.

Главред розповість про найяскравіші образи знаменитостей на "Оскарі 2026".

Леонардо ДіКапріо

Актор, який виконав головну роль у фільмі "Одна битва за іншою", з'явився з вусами та волоссям, пофарбованим у темніший колір. Таблоїд The Daily Mail зазначив, що таке незвичайне перетворення може свідчити про кризу середнього віку.

Леонардо ДіКапріо на "Оскарі 2026" / фото: скріншот відео

Зендея

Акторка з'явилася в коричневій сукні на одне плече, доповнивши образ діамантовими сережками та годинником Rolex. А особливу увагу привернуло кільце на її безіменному пальці, схоже на обручку.

Зендея на "Оскарі 2026" / фото: скріншот відео

Кайлі Дженнер

Знаменитість з'явилася на "Оскарі" разом зі своїм коханим Тімоті Шаламе, який був номінантом на "Найкращу чоловічу роль". Кайлі сяяла в розкішній червоній сукні, доповнивши образ елегантною зачіскою та нюдовим макіяжем.

Кайлі Дженнер на "Оскарі 2026" / фото: скріншот instagram.com, Кайлі Дженнер

Демі Мур

Акторка обрала для церемонії сукню Gucci, прикрашену чорним пір'ям, а пояс прикрашала драпіровка смарагдового кольору.

Демі Мур на "Оскарі 2026" / фото: instagram.com/theacademy/

Енн Гетевей

Знаменитість сяяла на червоній доріжці в елегантній вечірній чорній сукні з квітковим візерунком від бренду Valentino. Також Енн обрала масивні прикраси та довгі чорні рукавички.

Енн Гетевей на "Оскарі 2026" / фото: скріншот відео

Ніколь Кідман

Артистка з'явилася в облягаючій білій сукні від Chanel, родзинкою якої став пояс з пір'я, також Ніколь не доповнила образ прикрасами.

Ніколь Кідман на "Оскарі 2026" / фото: instagram.com, Ніколь Кідман

Джессі Баклі

Баклі, яка стала найкращою акторкою за виконання ролі у фільмі "Гамнет", обрала сукню від бренду Chanel. Довга вечірня сукня вразила поєднанням червоного та рожевого кольорів, яке підкреслило струнку талію знаменитості. Джессі доповнила образ зібраним волоссям та прикрасою на шиї.

Джессі Баклі / фото: instagram.com/theacademy/

Що таке премія "Оскар"

"Оскар" — найпрестижніша нагорода в кінематографі США та щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Майєром при кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer у 1927 році. Сам приз – позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

