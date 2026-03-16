ДіКапріо з вусами та Демі Мур у пір'ї: найяскравіші образи на "Оскарі 2026"

У ніч на 16 березня увага кінолюбителів була прикута до церемонії нагородження премії "Оскар 2026". Знаменитості, як завжди, здивували своїми розкішними образами, а деякі й зміною іміджу.

Главред розповість про найяскравіші образи знаменитостей на "Оскарі 2026".

Леонардо ДіКапріо

Актор, який виконав головну роль у фільмі "Одна битва за іншою", з'явився з вусами та волоссям, пофарбованим у темніший колір. Таблоїд The Daily Mail зазначив, що таке незвичайне перетворення може свідчити про кризу середнього віку.

Зендея

Акторка з'явилася в коричневій сукні на одне плече, доповнивши образ діамантовими сережками та годинником Rolex. А особливу увагу привернуло кільце на її безіменному пальці, схоже на обручку.

Кайлі Дженнер

Знаменитість з'явилася на "Оскарі" разом зі своїм коханим Тімоті Шаламе, який був номінантом на "Найкращу чоловічу роль". Кайлі сяяла в розкішній червоній сукні, доповнивши образ елегантною зачіскою та нюдовим макіяжем.

Демі Мур

Акторка обрала для церемонії сукню Gucci, прикрашену чорним пір'ям, а пояс прикрашала драпіровка смарагдового кольору.

Енн Гетевей

Знаменитість сяяла на червоній доріжці в елегантній вечірній чорній сукні з квітковим візерунком від бренду Valentino. Також Енн обрала масивні прикраси та довгі чорні рукавички.

Ніколь Кідман

Артистка з'явилася в облягаючій білій сукні від Chanel, родзинкою якої став пояс з пір'я, також Ніколь не доповнила образ прикрасами.

Джессі Баклі

Баклі, яка стала найкращою акторкою за виконання ролі у фільмі "Гамнет", обрала сукню від бренду Chanel. Довга вечірня сукня вразила поєднанням червоного та рожевого кольорів, яке підкреслило струнку талію знаменитості. Джессі доповнила образ зібраним волоссям та прикрасою на шиї.

Що таке премія "Оскар" "Оскар" — найпрестижніша нагорода в кінематографі США та щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Майєром при кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer у 1927 році. Сам приз – позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

