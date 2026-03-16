Судді "Танців із зірками" зробив пропозицію чоловік: "Найлегше рішення"

https://glavred.net/stars/sude-tancev-so-zvezdami-sdelal-predlozhenie-muzhchina-samoe-legkoe-reshenie-10749290.html Посилання скопійоване

Франциско Гомес — пропозиція / фото: instagram.com, Франциско Гомес

Ви дізнаєтеся:

Відомий британський хореограф Франциско Гомес поділився радісною новиною — він одружується. В Instagram судді популярних танцювальних шоу "Танці з зірками" та "Танцюють усі" з'явилися знімки романтичної пропозиції.

Коханий Франциско опустився перед ним на коліно і зробив пропозицію, тримаючи в руках каблучку. Подія відбувалася в мальовничому місці на березі моря, розкішно прикрашеному квітами. Хореограф зізнався, що навіть не замислювався над відповіддю.

відео дня

"Найлегше рішення в моєму житті", — написав Гомес.

Франциско Гомес орієнтація / фото: instagram.com, Франциско Гомес

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.

Чоловіки на знімках виглядали дуже щасливими і не приховували почуттів, тримаючись за руки і ніжно цілуючись. Франциско Гомес не приховує свою орієнтацію з 2012 року, але тільки зараз здійснив свою мрію про сім'ю. З радісною подією пару привітала колега по проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар та учасниця шоу Мішель Андраде.

Катерина Кухар привітала Франциско Гомеса / скрін з Instagram

Франциско Гомес про війну в Україні

Франциско Гомес, який за роки роботи в Україні став називати її своїм другим домом, з 2014 року болісно переживав події на Донбасі. З початком повномасштабного вторгнення хореограф відкрито висловив підтримку українцям і підкреслював, що не може повірити в трагедію, через яку доводиться проходити його близьким друзям і колегам в Україні.

Франциско Гомес із нареченим / фото: instagram.com, Франциско Гомес

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Про шоу: Танці з зірками Танці з зірками — українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий — відомі публічні особи та зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери — професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними селебріті в прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред