Судді "Танців із зірками" зробив пропозицію чоловік: "Найлегше рішення"

Відомий британський хореограф Франциско Гомес поділився радісною новиною — він одружується. В Instagram судді популярних танцювальних шоу "Танці з зірками" та "Танцюють усі" з'явилися знімки романтичної пропозиції.
Коханий Франциско опустився перед ним на коліно і зробив пропозицію, тримаючи в руках каблучку. Подія відбувалася в мальовничому місці на березі моря, розкішно прикрашеному квітами. Хореограф зізнався, що навіть не замислювався над відповіддю.
"Найлегше рішення в моєму житті", — написав Гомес.
Чоловіки на знімках виглядали дуже щасливими і не приховували почуттів, тримаючись за руки і ніжно цілуючись. Франциско Гомес не приховує свою орієнтацію з 2012 року, але тільки зараз здійснив свою мрію про сім'ю. З радісною подією пару привітала колега по проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар та учасниця шоу Мішель Андраде.
Франциско Гомес про війну в Україні
Франциско Гомес, який за роки роботи в Україні став називати її своїм другим домом, з 2014 року болісно переживав події на Донбасі. З початком повномасштабного вторгнення хореограф відкрито висловив підтримку українцям і підкреслював, що не може повірити в трагедію, через яку доводиться проходити його близьким друзям і колегам в Україні.
Про шоу: Танці з зірками
Танці з зірками — українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий — відомі публічні особи та зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери — професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними селебріті в прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.
