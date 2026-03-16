Дзідзьо не впізнати: співак змінив імідж і позагравав із відомою співачкою

Відомий український артист Дзідзьо (справжнє ім'я — Михайло Хома) вперше з'явився разом з Олею Цибульською після зізнань про їхнє особисте життя. Відео з виступом співаків з'явилося в Instagram.
Увагу шанувальників одразу привернув новий імідж артиста. Для свого виступу артист підібрав багатошаровий аутфіт: сорочку в поєднанні з курткою-бомбером, широкі штани та аксесуари у вигляді кашкета, краватки та сонцезахисних окулярів. Образ вийшов актуальним і стильним, проте зберіг ту саму впізнавану комічність, яка давно стала візитною карткою Дзідзьо.
Дзідзьо вийшов на сцену з великим букетом троянд для зірки і заспівав з нею хіти "Киця" та "Чекаю. Цьом", а також пофліртував з Цибульською в рамках перформансу.
Оля Цибульська — стосунки з Дзідзьо
Раніше Оля Цибульська дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про стосунки зі співаком Дзідзьо, з яким їй часто приписують роман. Артистка зізналася, що чутки про батьківство її сина Нестора зайшли так далеко, що навіть дитині довелося ставити матері незручні запитання. За словами Ольги, вони з колегою довгий час не спілкувалися і відновили зв'язок лише під час її вагітності. Зараз її та Дзідзьо пов'язують дружні стосунки.
Група DZIDZIO
DZIDZIO (Дзидзьо) — український поп-гурт, створений у 2009 році за задумом і за підтримки Андрія Кузьменка та Олега (Лесика) Турка на основі образу головного героя гурту, комедійного персонажа Дзидзьо, вигаданого Михайлом Хомою. Виступає в жанрі "комедійного антигламурного поп-музики". На додаток до літературної української мови, у своїх піснях також використовує діалект, повідомляє Вікіпедія.
