Сліпне і прикута до ліжка: у молодої російської ведучої виявили нову пухлину

Адвокати Валерії Чекаліної заявили про різке погіршення її стану здоров’я.

https://glavred.net/starnews/slepnet-i-prikovana-k-posteli-u-molodoy-rossiyskoy-vedushchey-nashli-novuyu-opuhol-10749314.html Посилання скопійоване

Лерчек онкологія / колаж: Главред, фото: Стархіт

Ви дізнаєтеся:

Який новий діагноз поставили Лерчек

У якому вона стані

Стали відомі нові подробиці хвороби відомої російської ведучої та блогерки Лерчек (справжнє ім'я — Валерія Чекаліна). У зірки, яка нещодавно народила дитину, виявили нову пухлину в мозку, повідомляють російські ЗМІ.

Зараз над Лерчек триває суд — ведучу підозрюють у фінансових махінаціях. Знаменитість перебувала під домашнім арештом під час вагітності четвертою дитиною. Після пологів у Валерії виявили онкологічне захворювання — рак шлунка четвертої стадії з метастазами у хребті. Через поширення злоякісної пухлини Лерчек не може пересуватися — декілька її хребців просто зруйнувалися. Також у ведучої виявили пошкодження кісток склепіння черепа.

відео дня

Лерчек діагноз / фото: Стархіт

Під час нового судового засідання стало відомо про ще одну пухлину, яка знайшлась в організмі Чекаліної. Новоутворення, цього разу доброякісне, з'явилося в мозку ведучої. Воно викликає регулярні головні болі у зірки через здавлювання тканин мозку.

Також Лерчек почала втрачати зір. Проблеми з очима могли виникнути через метастази або внаслідок загальної інтоксикації організму. Зараз блогерка проходить променеву та хіміотерапію — як стверджують адвокати, їй доведеться витримати близько 14 курсів лікування.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.

Стан Чекаліної також ускладнився діагностованим лімфогенним канцероматозом, який характерний для четвертої стадії онкології. Ця патологія супроводжується ураженням лімфатичних судин, викликаючи у пацієнтки біль у грудях, задишку та сильний кашель. Раніше лікарі не могли виявити рак шлунка через вагітність блогерки, оскільки необхідні для діагностики обстеження були протипоказані в її стані.

Лерчек у кареті швидкої допомоги / фото: instagram.com, Лерчек

Озброївшись висновками про стан здоров'я Лерчек, її адвокати намагаються змінити запобіжний захід для ведучої. Її колишній чоловік Артем Чекалін заявляє, що зірка потрібна чотирьом малолітнім дітям.

"Ми не знаємо, скільки днів або місяців ще проживе Валерія, але сподіваємося на краще, ми просимо дати їй побути з дітьми, змінивши запобіжний захід, і дати шанс на життя", — стверджують захисники Лерчек.

Останні новини шоу-бізнесу

Вас може зацікавити:

Про особу: Лерчек Лерчек - (Валерія Чекаліна) - популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред