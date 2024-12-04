"Прокинулася - і все": Ксенія Мішина з хворим виглядом повідомила про проблеми

Стисло:
- З хворим виглядом Мішина вийшла на зв'язок із підписниками
- Зірка розповіла про своє самопочуття і план лікування
Ранок для української акторки та ведучої Ксенії Мішиної почався не найкращим чином. Для свого блогу в Instagram вона записала відео, в якому поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.
Голос Мішиної на ролику був дуже хворим, обличчя - стомленим. Ксенія зізналася підписникам, що після пробудження відчула себе дуже хворою і слабкою.
"Привіт, друзі! Сьогодні захворіла. Прокинулася - і все!" - сумно повідомила вона.
Ксенія Мішина не стала озвучувати, яка недуга її вразила. Ймовірно, йдеться про застудне захворювання, які часто трапляються в зимовий період. Акторка повідомила, що під час хвороби планує підтримувати імунітет різними вітамінами та біодобавками.
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Хто така Ксенія Мішина?
Ксенія Мішина - українська акторка і телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Кріпосній". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".
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