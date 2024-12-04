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"Прокинулася - і все": Ксенія Мішина з хворим виглядом повідомила про проблеми

Анна Підгорна
4 грудня 2024, 21:09
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Популярна акторка розповіла про своє погане самопочуття.
Ксенія Мішина
Ксенія Мішина новини - Ксенія Мішина повідомила про хворобу / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Стисло:

  • З хворим виглядом Мішина вийшла на зв'язок із підписниками
  • Зірка розповіла про своє самопочуття і план лікування

Ранок для української акторки та ведучої Ксенії Мішиної почався не найкращим чином. Для свого блогу в Instagram вона записала відео, в якому поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Голос Мішиної на ролику був дуже хворим, обличчя - стомленим. Ксенія зізналася підписникам, що після пробудження відчула себе дуже хворою і слабкою.

відео дня

"Привіт, друзі! Сьогодні захворіла. Прокинулася - і все!" - сумно повідомила вона.

Ксенія Мішина не стала озвучувати, яка недуга її вразила. Ймовірно, йдеться про застудне захворювання, які часто трапляються в зимовий період. Акторка повідомила, що під час хвороби планує підтримувати імунітет різними вітамінами та біодобавками.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина новини - Ксенія Мішина повідомила про хворобу / instagram.com/misha.k.ua

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Раніше Главред розповідав, що український шоумен і громадський діяч Сергій Притула переніс п'ять операцій. Активіст останні два десятиліття бореться за збереження зору.

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Хто така Ксенія Мішина?

Ксенія Мішина - українська акторка і телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Кріпосній". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

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