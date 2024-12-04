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Скандальні учасники з Чорногорії відмовилися від участі в Євробаченні-2025

Анна Підгорна
4 грудня 2024, 22:24
24
NeonoeN опублікували своє бачення проблеми, вирішенням якої вони бачать лише добровільне самоусунення.
NeononeN
NeonoeN з Чорногорії не братимуть участі в Євробаченні - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/neonoen_official, instagram.com/eurovision

Читайте більше:

  • Чому гурту NeonoeN з Чорногорії загрожувала дискваліфікація
  • Що самі артисти думали про звинувачення
  • Чому NeonoeN відмовилися від участі в Євробаченні-2025

Наприкінці листопада Чорногорія першою з країн-учасниць оголосила ім'я свого конкурсанта, який представлятиме країну на Євробаченні-2025. Свій вибір вони зупинили на гурті NeonoeN.

На жаль, тріумф артистів виявився недовгим. Лише через кілька днів після національного відбору стало відомо, що колектив уже виконував фрагмент своєї конкурсної пісні "Clickbait" в іншому аранжуванні на фестивалі Kulture Zabjelo в червні 2023 року. Це є суворим порушенням правила Євробачення-2025, згідно з яким на конкурсі не можуть звучати пісні, представлені публіці раніше, ніж 1 вересня 2024 року.

відео дня

Європейська мовна спілка (EBU) взяла випадок NeonoeN до уваги, і розглядала дискваліфікацію конкурсантів. Самі артисти зі звинуваченням у порушенні правил не погоджувалися.

Однак сьогодні Суспільний мовник Чорногорії опублікував відкритий лист гурту NeonoeN, яким колектив самотужки відмовився від участі в Євробаченні.

"В інтересах суспільства, з бажанням покласти край невизначеності та ще раз зробити свій внесок у музику, заради якої ми тут насамперед, повідомляємо вам, що ми добровільно відмовляємося від участі в Євробаченні. Згідно з регламентом, RTCG (Мовник у Чорногорії - прим. редактора) обере іншого представника, і ми будемо першими, хто побажає йому удачі та надасть повну підтримку. Зазначаємо, і факти це підтверджують, що живе виконання робочої версії пісні не поставило під загрозу сам процес національного відбору і не могло вплинути на його кінцевий результат і наш рейтинг. Таких випадків було багато, і EBU завжди вирішував, що ці пісні можуть брати участь (одна навіть виграла Євробачення), тому що в них не було конкурентної переваги перед іншими, це очевидно. Однак ми просто не хочемо бути частиною якихось історій, крім музики, або просувати таким чином нашу власну роботу. Євробачення ніколи не було для нас самоціллю. Розширення поля нашої музичної діяльності - ось наша мета!" - написали NeonoeN.

У RTCG також повідомили, що рішення про нового конкурсанта на Євробаченні-2025 від Чорногорії буде оголошено найближчим часом.

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