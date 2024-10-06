На відомого блогера напали з пістолетом у Полтаві - що сталося

Ніколас Карма розкрив деталі неприємного інциденту.

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Ніколас Карма новини - Ніколасу Кармі погрожували зброєю в Полтаві / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Український блогер Ніколас Карма найбільш відомий своїми оглядами вуличних луків. Їхніми героями стають зірки та звичайні перехожі з різних міст України.

Однак навіть така, на перший погляд - невинна, діяльність має свої небезпеки. Так Карма у своєму блозі в Instagram розповів, що під час зйомок у Полтаві став жертвою замаху.

До нього на вулиці підійшли агресивно налаштовані незнайомці з вимогою відповісти на запитання про ставлення блогера до ЗСУ. Після цього один із чоловіків став погрожувати блогеру й очевидцям події вогнепальною зброєю.

"Я в Полтаві і враження від міста дуже позитивні, але перейдімо до ситуації, яка трапилася щойно (5 жовтня - прим. редактора). Чую на фоні зібралася компанія здорових чоловіків, які вигукують "Карма" і далі матюки. Після завершення мого інтерв'ю вони до мене підходять й кажуть, що хочуть запитати декілька слів. Я звісно відмовляюсь, бо почув усе, що вони про мене говорили до. Запитання їхнє звучить так: "Яке ваше ставлення до ЗСУ?". Я мовчу, а вони мене далі знімають. Я сказав свою позицію, що кожен повинен бути в армії або для армії. Їм цього було мало. У цей момент оператор перепідключав апаратуру й, на жаль, цих моментів він не зняв. Але для того, щоб були якісь докази, я вирішив підійти до них і поговорити з ними на свою камеру. Я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя, бо він його сховав. Його друг підбіг до мене ззаду і приставив мені пістолет до шиї, як і очевидцям, які там були", - поділився Ніколас Карма.

Дивіться відео, в якому Ніколас Карма розповідає про напад на нього в Полтаві:

Хто такий Ніколас Карма? Ніколас Карма (справжнє ім'я - Микола Бучак) - український блогер і співак. Веде відеоблог "Скільки коштує Look?". Має понад мільйон підписників у соціальних мережах - Instagram і TikTok.

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